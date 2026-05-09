Sociedade

Governo aumenta imposto do combustível e descida do preço já não será tão acentuada

O Governo vai reduzir, a partir de segunda-feira, o desconto extraordinário no ISP aplicado aos combustíveis. O desconto no gasóleo baixa 1,47 cêntimos por litro e na gasolina 0,21 cêntimos.

A decisão surge devido à previsão de descida dos preços dos combustíveis na próxima semana. Assim, o gasóleo deverá baixar até oito cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá descer cerca de dois cêntimos.

O mecanismo temporário foi criado para minimizar o impacto da subida dos preços dos combustíveis causada pela crise no Médio Oriente.

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“Isto é falta de respeito” Junta de Esmeriz reage ao lixo nas ruas

A Junta de Freguesia de Esmeriz manifestou indignação perante os sucessivos casos de deposição irregular de lixo na freguesia, poucos dias depois de ter promovido uma campanha de sensibilização ambiental junto da população.

Numa publicação nas redes sociais, a autarquia denuncia o abandono de resíduos fora dos locais apropriados, incluindo monstros domésticos junto aos ecopontos e lixo espalhado no chão, referindo ainda que até os próprios folhetos distribuídos na campanha foram encontrados no meio dos resíduos.

A Junta considera que o problema “não é falta de informação, mas sim falta de respeito” pela freguesia, pelos habitantes e pelos trabalhadores responsáveis pela limpeza urbana.

Perante a situação, a autarquia garante que irá reforçar a fiscalização e pede à população que denuncie comportamentos incorretos. “Quem não sabe viver em comunidade, vai ter de responder por isso”, pode ler-se na nota publicada.

Ana Moura dá concerto hoje em Famalicão

Ana Moura atua hoje em Vila Nova de Famalicão.

A artista é um dos nomes fortes para a animação musical da Festa da Flor, que decorre no centro da cidade.

Ana Moura tem concerto agendado para as 22h30, na Praça D.Maria II, de entrada gratuita.

A programação da Festa da Flor estende-se até à tarde de domingo do próximo fim de semana, depois de adiada a Batalha das Flores, inicialmente agendada para este fim de semana.

Famalicão: Bombeiros alertados para incêndio em empresa de carnes na Av. do Brasil

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram acionados, cerca das 12h05, para um incêndio numa empresa de carnes, localizada na Avenida do Brasil, em Famalicão.

Ao que a Cidade Hoje apurou, as chamas deflagraram numa zona de estufas e foram rapidamente combatidas.

A empresa encontrava-se a laborar e houve necessidade de evacuar as instalações.

Não há, até ao momento, informação sobre a existência de feridos.

Combustíveis ficam mais baratos na próxima semana

A próxima semana começa uma nova atualização no preço dos combustíveis. De acordo com a imprensa especializada, gasolina e gasóleo vão ficar mais baratos.

A diferença mais acentuada será no preço do gasóleo, com margem para descer 9 cêntimos por litro, já a gasolina apenas 2 cêntimos.

 

Famalicão: Assaltam carrinha em Avidos e levam ferramentas sem deixar sinais de arrombamento

Na freguesia de Avidos, nas proximidades da N204, já numa zona próxima ao concelho de Santo Tirso, uma carrinha de trabalho foi alvo de furto durante a noite, tendo os assaltantes levado diversas máquinas e ferramentas profissionais que se encontravam no interior da viatura.

Segundo o lesado, não existiam sinais de arrombamento, o que levanta suspeitas de que tenham sido utilizados métodos tecnológicos para desbloquear o veículo sem deixar vestígios. Os prejuízos ascendem a “largos milhares de euros”.

A situação já foi reportada às autoridades.

Famalicão: Jovem de 21 anos é atropelado por trator e fica em estado grave

Um jovem de 21 anos foi atropelado por um trator, na tarde desta terça-feira, em Gavião, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 15h00, nas proximidades da Rua da Ribeira.

Para o local foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados pela VMER de Famalicão.

A vítima, em estado grave, foi encaminhada para o hospital de Famalicão.