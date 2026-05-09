Governo aumenta imposto do combustível e descida do preço já não será tão acentuada

O Governo vai reduzir, a partir de segunda-feira, o desconto extraordinário no ISP aplicado aos combustíveis. O desconto no gasóleo baixa 1,47 cêntimos por litro e na gasolina 0,21 cêntimos.

A decisão surge devido à previsão de descida dos preços dos combustíveis na próxima semana. Assim, o gasóleo deverá baixar até oito cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá descer cerca de dois cêntimos.

O mecanismo temporário foi criado para minimizar o impacto da subida dos preços dos combustíveis causada pela crise no Médio Oriente.