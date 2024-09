Governo aumenta taxa nos combustíveis e, afinal, gasolina e gasóleo vão ficar mais caros

A Junta de Freguesia de Vermoim distribuiu kits escolares a todos os alunos do ensino básico e pré-escolar da localidade, fornecendo o material necessário para o novo ano letivo. Esta ação, realizada em colaboração com as escolas e a Associação de Pais, visa apoiar as famílias e garantir que todas as crianças tenham os recursos essenciais para o sucesso académico.

A entrega contou com a presença do presidente da Junta, Bruno Cunha, acompanhado por membros do executivo e representantes da Associação de Pais.

A iniciativa reforça o compromisso da freguesia com a educação e o bem-estar das crianças.