Sociedade

Governo aumenta valor do imposto na gasolina e gasóleo

Face à descida prevista nos preços dos combustíveis, o Governo ajustou o desconto extraordinário no ISP: menos 1,9 cêntimos por litro no gasóleo e menos 1,8 na gasolina, segundo portaria publicada esta sexta-feira em Diário da República.

O mecanismo, criado para devolver aos consumidores a receita extra de IVA gerada pela subida dos preços, mantém-se ativo mas calibrado à nova realidade do mercado.

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Governo quer obrigar operadoras a bloquearem chamadas e sms sobre burlas

O Governo aprovou novas medidas para combater as burlas feitas através de chamadas e mensagens de telemóvel. A proposta prevê que as operadoras passem a bloquear ou ocultar mensagens suspeitas.

O objetivo é aumentar a segurança nas comunicações e reduzir casos de fraude, como a utilização de números falsos para enganar as vítimas e obter dados pessoais.

A proposta segue agora para discussão e aprovação na Assembleia da República.

Famalicense Pedro Almeida vence Rali de Lisboa com apenas um segundo de vantagem

Pedro Almeida não deu hipóteses à concorrência no Rali de Lisboa. O piloto de Famalicão, com António Costa nas notas, subiu ao degrau mais alto do pódio na terceira ronda do Campeonato de Portugal de Ralis 2026, a primeira realizada em asfalto, ao volante do Toyota GR Yaris Rally2 da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal. A margem para Rúben Rodrigues, segundo classificado, foi de apenas um segundo.

Num rali disputado ao milímetro, a decisão caiu na Power Stage de Sintra/Almargem do Bispo. Almeida terminou a especial a 1,5 segundos do tempo de referência, confirmando o triunfo. Rodrigues ficou em segundo e José Pedro Fontes completou o pódio.

Depois de dois pódios já conquistados esta temporada, incluindo um no Rali de Portugal, o famalicense soma agora a sua primeira vitória do ano e reforça a condição de um dos protagonistas do campeonato nacional.

[Simulacro] Acidente com aeronaves em Famalicão

O Heliporto Municipal de Vila Nova de Famalicão, Bairro, foi esta manhã palco de um exercício de emergência à escala total, no âmbito do teste e validação do respetivo Plano de Emergência. Segundo a informação avançada pelos B.V. Riba d’Ave, o cenário encenado foi uma colisão entre aeronaves, um dos mais exigentes em termos de resposta operacional.

A operação mobilizou diversas entidades, nomeadamente o Serviço Municipal de Proteção Civil, os Bombeiros, a GNR e o INEM, que trabalharam de forma coordenada para testar a capacidade de resposta e a articulação entre os diferentes meios de socorro.

Durante a manhã registou-se uma movimentação excecional de veículos e operacionais de emergência nas imediações do heliporto, tratando-se, em todo o momento, de uma ação previamente planeada e controlada, sem qualquer situação real de perigo associada.

Banco Alimentar está nos supermercados este fim de semana

Mais de 40 mil voluntários estão este fim de semana em dois mil supermercados de todo o país para a campanha semestral de recolha de alimentos do Banco Alimentar Contra a Fome.

A iniciativa surge num momento de crescente procura de apoio alimentar. Segundo a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, Isabel Jonet, a subida dos preços dos combustíveis e da habitação tem levado mais famílias a pedir ajuda, sem esperança de melhoria a curto prazo.

Quem preferir doar sem sair de casa pode fazê-lo pela plataforma Alimente esta Ideia ou pelo Portal de Doações Online. Nos primeiros três dias, as doações digitais já somaram, entre outros, mais de quatro mil litros de leite e cerca de 3.600 quilos de atum.

Nos supermercados, é também possível comprar vales de produtos específicos, cabendo depois à própria cadeia entregar os bens no Banco Alimentar regional, uma forma de reduzir a logística do processo.

Na edição homóloga de 2025 foram recolhidas perto de 1.900 toneladas de alimentos.

Famalicão: Dois feridos em violenta colisão na A3

Duas pessoas ficaram feridas na sequência de uma violenta colisão entre várias viaturas, na A3, em Famalicão.

O acidente aconteceu na freguesia de Cabeçudos, cerca das 05h15 e para o socorro foram acionados os B.V.Famalicão.

As vítimas foram transportadas com ferimentos ligeiros para o hospital local.

Imagem: B.V.Famalicão

Famalicão: Arnoso Sta Maria recebe Mostra Comunitária este fim de semana

A freguesia de Arnoso Santa Maria acolhe este fim de semana a sua Mostra Comunitária, um evento que reúne animação, cultura, gastronomia e convívio para todas as idades. As celebrações decorrem na EB Conde de Arnoso nos dias 30 e 31 de maio.

No sábado, o programa arranca às 14h00 com a abertura oficial da mostra, seguida da comemoração do Dia Mundial da Criança com várias diversões no local. Ao longo da tarde destaca-se uma demonstração da Academia Alex Ryu Jitsu de Arnoso Santa Maria e um lanche para todas as crianças. À noite, a festa continua com um jantar dedicado à Francesinha em regime de angariação de fundos para a Comissão de Obras, seguido da atuação da Orquestra Juvenil da Academia da Banda de Arnoso, do músico “Amigo Simão” e de animação musical com o DJ “Pedro Eventos” a partir das 23h30.

No domingo, o programa tem início às 10h30 com uma Eucaristia solenizada pelo Grupo Coral Eucaristia Jovem, seguindo-se um almoço de angariação de fundos para a Comissão de Obras a partir das 12h00.

O evento conta com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão e da União de Freguesias de Arnoso (Santa Maria e Santa Eulália) e Sezures.