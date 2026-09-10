O Ministro da Educação anunciou a fusão do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico, reforma que deverá começar com projetos-piloto já em 2027/28.

Fernando Alexandre, em declarações ao Jornal Público, disse que a atual organização dos ciclos de ensino não foi construída segundo critérios pedagógicos, mas resultou das sucessivas alterações à duração da escolaridade obrigatória. Argumenta que até aos 12 anos, idade que correspondente aproximadamente ao final do 6.º ano, as crianças atravessam uma fase de aprendizagem e socialização com características próprias, e que a partir dessa idade entram noutro estádio de desenvolvimento.

Poderá significar também o fim desta designação, mas o mais importante não será isso. Também não será o fim da monodocência, ou seja, um professor para acompanhar a turma até ao 4.º ano.

Mas o modelo atual deverá sofrer alterações e uma delas é a redução da carga letiva dos professores do 1.º ciclo, equiparando-os aos dos atuais 2.º e 3.º ciclos. Como os meninos do 1.º Ciclo vão permanecer o mesmo tempo nas escolas, o ministro aponta para a possibilidade de existirem outras atividades, asseguradas por outros professores, destinadas a outras dimensões da aprendizagem.