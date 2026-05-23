Governo baixa ligeiramente imposto dos combustíveis para poupar os portugueses com mais um aumento

O Governo vai reforçar o apoio fiscal nos combustíveis a partir de segunda-feira, devido à previsão de aumento dos preços do gasóleo e da gasolina.

O desconto aplicado através do ISP sobe ligeiramente, passando para 63,56 euros por mil litros no gasóleo e 60,40 euros na gasolina. Mesmo com este apoio, as previsões apontam para uma subida dos preços nos postos de abastecimento na próxima semana.

A medida faz parte do mecanismo criado pelo Executivo para reduzir o impacto das variações do preço do petróleo nos combustíveis vendidos em Portugal.