Sociedade

Governo baixa ligeiramente imposto dos combustíveis para poupar os portugueses com mais um aumento

O Governo vai reforçar o apoio fiscal nos combustíveis a partir de segunda-feira, devido à previsão de aumento dos preços do gasóleo e da gasolina.

O desconto aplicado através do ISP sobe ligeiramente, passando para 63,56 euros por mil litros no gasóleo e 60,40 euros na gasolina. Mesmo com este apoio, as previsões apontam para uma subida dos preços nos postos de abastecimento na próxima semana.

A medida faz parte do mecanismo criado pelo Executivo para reduzir o impacto das variações do preço do petróleo nos combustíveis vendidos em Portugal.

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Parque de estacionamento da antiga Central de Camionagem encerrado segunda e terça-feira

O parque de estacionamento gratuito da antiga Central de Camionagem de Famalicão, junto à Avenida Marechal Humberto Delgado, estará encerrado esta segunda e terça-feira, dias 25 e 26 de maio, para realização de trabalhos de limpeza, reparação e repintura dos lugares. O espaço reabre ao público na quarta-feira, dia 27 de maio.

Durante o período de intervenção, a Câmara Municipal aconselha os automobilistas a utilizarem os parques gratuitos alternativos disponíveis na cidade:

  • Campo da Feira
  • Casa das Artes
  • Parque da Devesa – junto à Estação Rodoviária
  • Parque do CITEVE
  • Casa do Território

 

Trotinetes: PSD quer capacete obrigatório e multas até 150 euros para quem não cumprir

O PSD avançou com um projeto de lei que obriga ao uso de capacete e de elementos refletores por quem utiliza trotinetes e bicicletas elétricas.

A proposta altera o Código da Estrada e estabelece coimas entre 30 e 150 euros para quem não cumprir as novas regras.

O partido justifica a medida com o aumento da micromobilidade elétrica e com os dados da GNR, que registam mais de 1900 acidentes com trotinetes nos últimos sete anos.

Além do capacete, é também exigida visibilidade reforçada em condições de pouca luz, com os detalhes dos materiais a serem definidos mais tarde por regulamentação.

Hacker terá roubado dados de médico para aceder às fichas das crianças registadas no SNS

Os acessos indevidos a informações clínicas de menores no portal do SNS deverão ter sido realizados por um hacker que terá roubado os dados de um médico. A informação é avançada pelo Expresso e pela agência Lusa.

A Ordem dos Médicos confirmou ter recebido dezenas de denúncias relacionadas com a situação. Numa fase inicial, não era excluída a possibilidade de utilização indevida das credenciais pelo próprio médico, mas tudo aponta agora para uma falha de cibersegurança.

O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, revelou que o caso já foi comunicado ao Ministério Público, aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e à ULS Alto Minho.

Fichas clínicas de crianças consultadas sem explicação por médico registado em Coimbra

Um médico registado em Miranda do Corvo estará, alegadamente, a aceder a centenas de perfis de crianças através do portal do Serviço Nacional de Saúde. A situação tornou-se pública nas últimas horas e o alerta tem vindo a ser amplamente difundido nas redes sociais.

Em Vila Nova de Famalicão há já registo de dezenas de casos em que a ficha de informação de várias crianças terá sido consultada através do perfil associado a este profissional de saúde. Muitos pais dizem ter recebido notificações de acesso aos dados clínicos dos filhos sem qualquer explicação aparente.

Até ao momento, não são conhecidas as razões para o sucedido nem existe confirmação oficial sobre a origem destes acessos.

As autoridades, nomeadamente a GNR e a PSP, já foram contactadas por vários pais que decidiram apresentar denúncia. Para já, não há qualquer reação oficial das entidades competentes relativamente ao caso.

Famalicão: Motociclista de 26 anos ferido em colisão a envolver carro

Um motociclista de 26 anos ficou ferido, na noite desta quarta-feira, na sequência de uma colisão entre uma mota e um veículo ligeiro de passageiros.

O acidente aconteceu cerca das 23h00, em plena N206, Avenida João XXI, na freguesia de Vermoim, Famalicão.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Famalicenses e transportada para o hospital local.