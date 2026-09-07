O Governo vai avançar com uma medida para baixar o impacto do preço dos combustíveis na agricultura e evitar que os aumentos cheguem ainda mais aos supermercados. Em causa está uma bonificação do gasóleo utilizado pelos agricultores.

A medida foi anunciada esta segunda-feira pelo ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, que garante que o apoio será apresentado “muito brevemente”.

O governante considera preocupante a subida do gasóleo para o setor agrícola, uma vez que tratores e máquinas são essenciais ao trabalho dos agricultores e não permitem uma redução significativa do consumo.

Castro Almeida alerta que o aumento destes custos acaba por refletir-se no preço dos produtos agrícolas e, por consequência, no orçamento das famílias.

O Governo aposta, assim, no apoio ao gasóleo agrícola para aliviar os custos dos produtores e travar a pressão sobre os preços dos alimentos.