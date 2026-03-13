Governo dá novo desconto de 1cênt. no gasóleo e 2cênt. na gasolina

Os profissionais de saúde do Hospital de Braga estão esta sexta-feira em greve em protesto contra o aumento do tarifário do parque de estacionamento da unidade, que passou a representar um custo anual de 612 euros.

A paralisação foi convocada por cinco estruturas sindicais, que consideram o valor um “verdadeiro imposto sobre o trabalho”. Está também marcada uma concentração em frente ao hospital.

Os sindicatos alertam que na zona não existem alternativas de estacionamento nem uma rede de transportes públicos eficaz, defendendo que muitos profissionais acabam por pagar o parque para conseguirem trabalhar com normalidade.

Entre as reivindicações está a isenção total do pagamento para todos os trabalhadores da unidade e o fim daquilo que classificam como discriminação, alegando que o conselho de administração e as direções estão isentos.

À agência Lusa, a presidente do Sindicato dos Médicos do Norte, Joana Bordalo e Sá, explicou que o aumento corresponde a um euro por mês, passando a mensalidade de 50 para 51 euros nos parques cobertos, o que totaliza 612 euros por ano.