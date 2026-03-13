Sociedade

Governo dá novo desconto de 1cênt. no gasóleo e 2cênt. na gasolina

Já são conhecidos os valores do desconto que o governo vai atribuir ao gasóleo e gasolina, na sequência de mais um aumento.

O novo desconto será de 1 cêntimo no caso do gasóleo, sendo de 2 cêntimos na gasolina.

Para o arranque da próxima semana estima-se um aumento de 10 cêntimos no preço dos combustíveis, em consequência da guerra no Médio Oriente.

Hospital de Braga em greve: Contra o preço do estacionamento

Os profissionais de saúde do Hospital de Braga estão esta sexta-feira em greve em protesto contra o aumento do tarifário do parque de estacionamento da unidade, que passou a representar um custo anual de 612 euros.

A paralisação foi convocada por cinco estruturas sindicais, que consideram o valor um “verdadeiro imposto sobre o trabalho”. Está também marcada uma concentração em frente ao hospital.

Os sindicatos alertam que na zona não existem alternativas de estacionamento nem uma rede de transportes públicos eficaz, defendendo que muitos profissionais acabam por pagar o parque para conseguirem trabalhar com normalidade.

Entre as reivindicações está a isenção total do pagamento para todos os trabalhadores da unidade e o fim daquilo que classificam como discriminação, alegando que o conselho de administração e as direções estão isentos.

À agência Lusa, a presidente do Sindicato dos Médicos do Norte, Joana Bordalo e Sá, explicou que o aumento corresponde a um euro por mês, passando a mensalidade de 50 para 51 euros nos parques cobertos, o que totaliza 612 euros por ano.

Combustíveis sobem 10cênt. e governo promete manter desconto

Os combustíveis vão voltar a ficar mais caros, a partir da próxima segunda-feira. De acordo com a imprensa especializada, que cita fontes do setor, a subida deve rondar os 10 cêntimos por litro, no caso da gasolina e gasóleo.

Entretanto, o governo já fez saber que vai manter o mecanismo de desconto aplicado aos combustíveis, embora se desconheça qual o valor que vai ser aplicado à gasolina e ao gasóleo.

 

Famalicão: Roméo Beney confiante num bom jogo em Guimarães (c/vídeo)

“Todos os jogadores estão preparados para este jogo. É um dérbi e temos que estar juntos, unidos e concentrados”. É desta forma que Roméo Beney encara a partida de sábado, em Guimarães, com o Vitória.

O extremo acredita que a equipa está preparada para fazer um bom jogo “que será bom para o Famalicão”.

Roméo, regressado de uma longa paragem devido a lesão, fala em “tempos difíceis”, mas agora “estou bem. Todos me ajudaram na recuperação e no regresso à competição”.

O jovem jogador de 21 anos diz, também, que a lesão não lhe permitiu mostrar o seu valor. “Tenho de ganhar a confiança perdida e regressar à forma que tinha na Suíça”. E termina as suas declarações com um agradecimento aos adeptos pelo apoio dado à equipa e sobre o clube não esconde os elogios a toda a estrutura. “O Famalicão é já um grande clube em Portugal”.

Confira as declarações de Roméo Beney no vídeo.

Governo quer acelerar despejos em casos de incumprimento

O Executivo prepara novas mudanças na lei do arrendamento com o objetivo de acelerar os processos de despejo em casos de incumprimento no pagamento das rendas. A proposta deverá ser aprovada em Conselho de Ministros, segundo avança o Diário de Notícias.

Com esta alteração, o Governo pretende tornar mais céleres as decisões judiciais quando há incumprimento repetido por parte dos inquilinos, procurando assim dar mais segurança aos proprietários e incentivar a colocação de mais casas no mercado de arrendamento.

A proposta inclui também medidas de apoio destinadas a inquilinos em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa integra um conjunto de medidas para aumentar a oferta de habitação. Um estudo do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana indica que existem cerca de 250 mil casas em bom estado que não estão disponíveis para venda ou arrendamento, sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

Nova regra do SNS pode deixar mais de 120 mil pessoas sem médico de família

Cerca de 122 mil utentes que não têm qualquer contacto com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) há mais de cinco anos podem perder o médico de família. A medida resulta de um despacho publicado esta quarta-feira em Diário da República.

Segundo o documento, estes utentes passam a ser considerados “elegíveis para reformulação de atribuição de médico de família”. Isto significa que o médico que lhes está atualmente atribuído poderá ser retirado.

Até agora, esta regra aplicava-se sobretudo a emigrantes e a cidadãos estrangeiros que não tivessem consultas registadas nos centros de saúde durante cinco anos.

O novo despacho, assinado pelo secretário de Estado da Gestão da Saúde, Francisco Nuno Rocha Gonçalves, alarga a medida a mais utentes. A partir de meados de junho, será tido em conta qualquer contacto com o SNS, e não apenas com os cuidados de saúde primários.

Eurodeputado famalicense lidera avanço europeu na regulação da Inteligência Artificial

O eurodeputado famalicense Paulo Cunha foi o relator do relatório sobre Inteligência Artificial, Direitos Humanos, Democracia e Estado de Direito, aprovado esta quarta-feira pelo Parlamento Europeu, em sessão plenária realizada em Estrasburgo. O documento reuniu uma larga maioria de votos favoráveis.

A proposta estabelece a primeira convenção internacional juridicamente vinculativa dedicada à Inteligência Artificial, criando um conjunto de regras destinadas a garantir que o desenvolvimento tecnológico respeita os direitos fundamentais e os princípios democráticos.

A iniciativa surge num momento em que a utilização de sistemas baseados em Inteligência Artificial cresce rapidamente, trazendo também novos desafios. Entre os principais riscos identificados estão a propagação de desinformação, a manipulação de conteúdos digitais, a exposição de menores e potenciais ameaças à integridade dos processos democráticos.

“Estes sistemas podem ser utilizados para informar, mas também para manipular, discriminar ou silenciar. A ausência de regras claras fragiliza a própria democracia”, afirmou o relator.

O relatório apresentado por Paulo Cunha propõe um quadro jurídico internacional que promova a utilização ética da Inteligência Artificial, prevendo mecanismos de transparência, responsabilização e proteção de grupos vulneráveis.

“Inovar com responsabilidade é colocar os direitos humanos e a proteção dos mais vulneráveis no centro da tecnologia, garantindo que ela fortalece, e não enfraquece, a democracia”, acrescentou.

A aprovação do relatório é considerada um passo importante para a regulação da Inteligência Artificial na Europa, reforçando a ideia de que o progresso tecnológico deve caminhar lado a lado com a defesa da dignidade humana e da integridade democrática.