Governo dá tolerância de ponto aos funcionários públicos na tarde de quinta-feira

A partir de hoje e até 31 de março, a PSP aumenta o patrulhamento e a fiscalização nas estradas e zonas de maior afluência de pessoas, durante a operação “Polícia Sempre Presente – Páscoa em Segurança 2024”.

A operação visa garantir a segurança rodoviária, prevenir crimes e garantir a segurança na posse e utilização de artigos de pirotecnia.

Nas estradas, a PSP estará atenta ao excesso de velocidade, condução sob o efeito de álcool ou drogas, uso do telemóvel durante a condução e não utilização do cinto de segurança e sistemas de retenção.

Nas zonas de maior afluência, a PSP irá prevenir crimes e garantir a segurança de pessoas e bens.

A PSP recomenda que os condutores conduzam com prudência, respeitem as regras de trânsito e evitem comportamentos de risco. As famílias que se ausentarem das suas habitações devem fechar e trancar portas e janelas, e não divulgar ausências nas redes sociais antes do regresso.

Em relação à pirotecnia, a PSP lembra que só deve ser comprada em lojas licenciadas, que o produto deve estar certificado (“CE”) e que as distâncias de segurança e regras de manuseamento devem ser respeitadas.