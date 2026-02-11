País

Governo dá tolerância de ponto aos funcionários públicos no dia de Carnaval

Os funcionários públicos vão ter tolerância de ponto na próxima terça-feira, dia de Carnaval, informou o gabinete do primeiro-ministro. Este dia não é feriado oficial, mas tem sido prática habitual dos vários governos conceder tolerância de ponto.

O primeiro-ministro assinou, esta quarta-feira, o despacho que concede tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado e nos institutos públicos na terça-feira de Carnaval.

 

Famalicão: Desfile de Carnaval em Arnoso Santa Eulália

A Associação Desportiva e Cultural (ADC), de Arnoso Santa Eulália, organiza no próximo domingo, dia 15, o tradicional desfile de Carnaval.

Começa às 14h30, no lugar da Veiga, e depois de percorrer várias ruas termina no salão polivalente da Associação.

Famalicão: Festeje o Carnaval dentro de água

O Grupo Desportivo de Natação volta a realizar a “Hidro Carnaval”. É uma iniciativa que já tem alguns anos e que visa celebrar o Carnaval dentro de água. Acontece nas piscinas municipais, na noite do dia 13 de fevereiro, a partir das 22h15, com entrada livre e exclusiva para adultos.

Com a promessa de «uma noite cheia de cor, música e diversão», os melhores mascarados ganham prémios. O primeiro recebe três mensalidades, o segundo duas e o terceiro melhor mascarados uma mensalidade.

Famalicão: Desfile de Carnaval em Ribeirão sai à rua no domingo, 15 de fevereiro

Ribeirão está em contagem decrescente para o já habitual Desfile de Carnaval que este ano sai à rua no domingo, 15 de fevereiro, a partir das 14h00.

O ponto de partida é no Lugar da Aldeia Nova e o desfile passa depois pelo Outeiro e Sede da Junta de Freguesia.

Há catorze prémios a concurso, entre eles a eleição do melhor carro, melhor grupo e individual, melhor som em desfile e animação de rua. As ofertas variam entre 200€ e 50€ às quais acresce um cabaz.

As inscrições devem ser feitas no próprio dia, no local de concentração do desfile que é organizado pela Associação Recreativa Cultural e Desportiva da Graxa em colaboração com a Junta de freguesia de Ribeirão.

Famalicão: Autocarros gratuitos e bilhete especial de comboio para a noite de Carnaval

Aproxima-se a noite mais longa e animada do ano com a cidade a receber milhares de foliões que saem à rua para celebrar o Carnaval.

A Câmara Municipal volta a assegurar transporte rodoviário gratuito em todo o concelho, disponibilizando 12 linhas de autocarros, com partidas das freguesias de Mogege, Pedome, Riba de Ave, Bairro, Ribeirão, Fradelos, Gondifelos, Nine, Portela, Nine, Jesufrei e Lousado, às 21h45, 22h30 e 23h15, em direção ao centro da cidade, onde a animação se prolonga até às 4h30 da manhã.

O regresso a casa está garantido com autocarros às 03h00, 04h00 e 05h00, a partir do Parque 1.º de Maio, em frente à Escola Secundária D. Sancho I.

Mantém-se, também, a parceria com a CP – Comboios de Portugal com um bilhete especial de ida e volta pelo preço único de três euros. O bilhete é válido em todas as linhas dos Comboios Urbanos do Porto e deve ser adquirido entre os dias 2 e 14 de fevereiro nas bilheteiras CP.

A partir das 21 horas do dia 16 de fevereiro, o centro da cidade é o epicentro da festa, com animação nas ruas, bares e espaços de restauração, bem como nos quatro palcos localizados na Rua Luís Barroso, Praça 9 de Abril, Praça D. Maria II e Praça – Mercado Municipal.

O Carnaval em Famalicão decorre entre 13 e 17 de fevereiro, com um programa que pode ser consultado em www.famalicao.pt.

Mau tempo na região centro: Governo dá até 10 mil euros (e não exige documentação) para reconstruir casas

O primeiro-ministro anunciou que o Governo vai financiar obras de reconstrução em habitações próprias e permanentes até 10 mil euros, sem exigência de documentação, quando os danos não estejam cobertos por seguro.

O mesmo valor de apoio será aplicado a prejuízos registados nas áreas da agricultura e da floresta.

Após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, Luís Montenegro revelou ainda que o pacote total de apoios para fazer face aos estragos causados pela tempestade Kristin deverá chegar aos 2.500 milhões de euros, envolvendo cerca de 34 mil operacionais nas operações de resposta.

Tarifas de Trump terão mais impacto nas empresas do Norte

Segundo um estudo da Universidade do Porto, para a Associação Comercial do Porto, o Norte será a região de Portugal mais afetada pela guerra comercial desencadeada pela administração Trump. Desde logo, com uma possibilidade de quebra de 3.300 empregos, impacto negativo na produção de 300 milhões de euros e de 45% ao nível do valor acrescentado bruto.

Por isso, a Associação Comercial do Porto pede a atenção do Governo português para este problema, nomeadamente para os impactos regionais assimétricos, especialmente para o Norte. Sugere apoios públicos seletivos aos setores mais expostos às tarifas, como eliminação da derrama.

Por outro lado, aponta que as empresas devem procurar diversificar os seus mercados. Incentiva ainda à inovação, diferenciação, modernização tecnológica e digitalização para aumentar a competitividade.

O documento, divulgado pela Lusa, explica que a região Norte será mais afetada pela concentração de uma parte relevante de atividades que sofrerão com as tarifas, excetuando os produtos petrolíferos e derivados.

Segundo Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto, o estudo confirma «o que muitas empresas já começaram a sentir no terreno, designadamente que a crescente instabilidade do comércio internacional tem efeitos assimétricos e penaliza de forma particular regiões com forte base industrial e exportadora».

A investigação Alterações Geopolíticas e Guerra Comercial – Cenários, Impactos e Recomendações na Política será apresentada na tarde de segunda-feira, às 15 horas, no Palácio da Bolsa, no Porto.