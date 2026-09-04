O Governo vai reforçar em cerca de três cêntimos por litro o desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), numa tentativa de aliviar o impacto da subida dos preços dos combustíveis.

Apesar desta medida, o gasóleo deverá aumentar 10,5 cêntimos por litro na próxima semana, para cerca de 2,124 euros, enquanto a gasolina 95 deverá subir 8,5 cêntimos, para 2,107 euros.

Segundo o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, o Estado já gastou 300 milhões de euros neste mecanismo de apoio. No total, os descontos aplicados pelo Governo representam atualmente cerca de 23 cêntimos por litro na gasolina e no gasóleo.