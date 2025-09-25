Sociedade

Governo decide oferecer alojamento temporário aos trabalhadores da construção civil

O Governo anunciou que vai dar alojamento temporário aos trabalhadores da construção civil, instalado nos próprios estaleiros. O objetivo, explicou o ministro Miguel Pinto Luz, é garantir melhores condições de vida a quem está a ajudar no esforço de construir mais habitação.

Entre as medidas aprovadas está também a redução do IVA para 6% na construção de casas até 648 mil euros, ou para arrendamento com rendas até 2.300 euros. Luís Montenegro reconheceu que este valor pode parecer alto, mas disse que é apenas um limite pensado para zonas como Lisboa e Porto.

Outra decisão foi aumentar o IMT para estrangeiros que comprem casa em Portugal, ficando de fora apenas os emigrantes.

Chefes da urgência do Hospital de Famalicão voltam atrás na demissão e ajudam a resolver problemas

Os chefes das equipas de urgência do hospital de Famalicão, que tinham apresentado pedidos de demissão, decidiram suspender essa decisão. Segundo a Unidade Local de Saúde do Médio Ave, estes profissionais “estão a colaborar ativamente, com o Serviço e com o Conselho de Administração, para, tão rapidamente quanto possível, se ultrapassarem definitivamente os problemas referidos”.

Em comunicado, a administração reconhece que “durante o período do verão a ULS enfrentou algumas dificuldades inesperadas, exclusivamente no preenchimento integral das equipas médicas da triagem, com impacto na organização do trabalho do SUMC e, por vezes, no tempo de resposta”. No entanto, garante que essas dificuldades “nunca comprometeram a prestação e cuidados de saúde” e têm vindo a ser resolvidas, com a expetativa de que “a normalidade do atendimento regressará muito brevemente ao SU”.

A ULS salienta ainda que “todas as especialidades médicas continuaram a operar com normalidade”, assegurando a resposta clínica necessária aos utentes, e que as urgências de Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia “não sofreram qualquer constrangimento”.

Famalicão: Um ferido em colisão entre viaturas na zona escolar

Uma pessoa ficou ferida, na tarde desta quinta-feira, na sequência de uma colisão entre duas viaturas, na Rua Barão da Trovisqueira, em Famalicão.

O sinistro aconteceu cerca das 17h45 e para o local foram acionados os B.V.Famalicenses.

A vítima do acidente, uma mulher, foi encaminhada para o hospital de Famalicão.

Urgência de Famalicão lotada: Apenas um médico de serviço e 13 horas de espera

A urgência do Hospital de Famalicão tem funcionado, em alguns turnos, com apenas um clínico geral de serviço, a informação foi confirmada à Cidade Hoje por fonte próxima à unidade hospitalar. De acordo com a plataforma do Serviço Nacional de Saúde, durante a tarde desta quarta-feira, mais de 50 pessoas aguardavam atendimento, com tempos de espera a ultrapassarem as 13 horas.

A situação repete-se em dias sucessivos, e poderá agravar-se pela recente demissão de vários chefes de equipa do serviço de urgência.

Utentes relatam atrasos inéditos e condições de atendimento cada vez mais precárias, deixando a sua indignação registada no livro de reclamações, numa altura em que a administração da ULS ainda não prestou qualquer esclarecimento.

Famalicão: Carros furtados junto à estação de comboios

Pelo menos dois carros foram alvo de furto, na zona de estacionamento da estação de comboios de Famalicão.

Suspeita-se que o crime tenha ocorrido durante a madrugada, altura em que o movimento naquele local é quase nulo. Os assaltantes terão partido um dos vidros das viaturas para conseguirem aceder ao seu interior.

Desconhece-se que materiais foram furtados.

O caso já terá sido comunicado às autoridades.

Famalicão: Fogo em apartamento no centro da cidade

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram, na tarde desta terça-feira, acionados para um incêndio num apartamento, no centro da cidade.

O alerta chegou cerca das 18h50, para a Rua Luís Barroso.

Ao que a Cidade Hoje apurou, o fogo terá deflagrado num equipamento de cozinha, sendo rapidamente dominado pelos soldados da paz.

Não há registo de feridos, apenas danos materiais.

Famalicão: Fontanário da Cova e espelhos de trânsito vandalizados em Ruivães e Novais

A Junta da União de Freguesias de Ruivães e Novais denunciou esta segunda-feira, 22 de setembro, vários atos de vandalismo registados nas últimas semanas.

No comunicado, a autarquia lamenta a destruição de seis espelhos de trânsito, que “comprometem a segurança rodoviária”, e a mesa do fontanário da Cova tombada.

A Junta alerta que estes comportamentos representam “uma falta de respeito pelo património público”, além de colocarem em risco a segurança e gerarem custos adicionais.

Foi ainda deixado um apelo ao “sentido de responsabilidade cívica” e à colaboração da população na denúncia de atos suspeitos às autoridades.