Governo decide oferecer alojamento temporário aos trabalhadores da construção civil

O Governo anunciou que vai dar alojamento temporário aos trabalhadores da construção civil, instalado nos próprios estaleiros. O objetivo, explicou o ministro Miguel Pinto Luz, é garantir melhores condições de vida a quem está a ajudar no esforço de construir mais habitação.

Entre as medidas aprovadas está também a redução do IVA para 6% na construção de casas até 648 mil euros, ou para arrendamento com rendas até 2.300 euros. Luís Montenegro reconheceu que este valor pode parecer alto, mas disse que é apenas um limite pensado para zonas como Lisboa e Porto.

Outra decisão foi aumentar o IMT para estrangeiros que comprem casa em Portugal, ficando de fora apenas os emigrantes.