Governo deixa alerta: Vem aí uma nova vaga de calor a partir de sábado

A Associação Portuguesa de Busca e Salvamento, com base de apoio em Vila Nova de Famalicão, mobilizou este fim de semana uma equipa com dez pessoas para a Serra da Estrela, zona do país bastante fustigada pelos incêndios.

Os operacionais, em parceria com o IRA – Intervenção e Resgate Animal, procuraram retirar animais que estivessem em perigo e cuidar dos que pudessem estar feridos.

Só no domingo, relata a associação, foram resgatados sete animais, sendo que seis deles estavam em estado muito grave (com queimaduras) que obrigaram à transferência imediata para um hospital veterinário das proximidades.

Foram ainda encontrados animais já sem vida, alguns deles acorrentados e, por isso, sem possibilidade de fuga às chamas.