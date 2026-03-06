Governo desce 6 cêntimos no imposto dos combustíveis: Gasóleo fica 19 cêntimos mais caro

Tal como havia sido anunciado, o governo prepara-se para fazer uma descida do ISP – Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos, na sequência do aumento anunciado do preço do gasóleo.

Assim, e de acordo com a informação avançada pela SIC, com a descida do imposto de 6 cêntimos, o gasóleo deve ficar mais caro 19 cêntimos por litro.

Sem a medida do governo, o aumento chegaria aos 25 cêntimos por litro