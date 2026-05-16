Governo faz ajustes no preço dos combustíveis alterando o valor do imposto (ISP)

O Governo vai atualizar o desconto extraordinário no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), reduzindo-o no gasóleo e aumentando-o na gasolina, em linha com as previsões para a próxima semana.
Assim, o desconto baixa 0,027 cêntimos por litro no gasóleo e sobe 0,745 cêntimos na gasolina sem chumbo.
Com esta alteração, o gasóleo passa a ter um desconto de 60,51 euros por 1.000 litros e a gasolina de 57,25 euros por 1.000 litros.
A medida acompanha as previsões de descida no gasóleo e subida na gasolina, segundo o ACP, e resulta da evolução dos preços do petróleo em contexto de instabilidade geopolítica.