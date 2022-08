Governo fixa mínimo do abono de família em 600 euros anuais e cria adicional de combate à pobreza

Beber café pode estar ligado a um menor risco de morte, de acordo com os investigadores de um estudo publicado no mês de julho no The Annals of Internal Medicine.

Relata o mesmo que as pessoas que beberam entre 1,5 a 3,5 chávenas de café diariamente tiveram uma “probabilidade até 30% menor de morrer durante o período do estudo do que as que não tomaram café”, comparativamente com as que não bebiam café.

Os investigadores examinaram dados de consumo de café do UK Biobank, um banco de dados com informações de saúde do Reino Unido. Diz o mesmo estudo também que foram examinadas várias informações demográficas, de estilo de vida e dietéticas em mais de 170 mil pessoas entre os 37 e 73 anos de idade, durante um período médio de acompanhamento de sete anos.

