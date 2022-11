A Infraestruturas de Portugal divulgou novas imagens dos trabalhos na construção da Variante à EN14, entre o Nó com a Via Diagonal (Maia) e a Rotunda da Interface Rodoferroviário da Trofa. Recorde-se que a requalificação da EN14 no limite Sul do concelho de Vila Nova de Famalicão foi concluída em julho de 2019.

Com um investimento de cerca de 32 milhões de euros, a obra corresponde a um troço com cerca de 10 quilómetros, com um perfil transversal tipo 1×1 vias, iniciando-se no Nó com a Via Diagonal, terminando na Rotunda da Interface Rodoferroviário da Trofa já existente.

A empreitada envolve a construção de quatro Viadutos e uma Ponte:

– Viaduto sobre a Ribeira do Arquinho, com 374 metros;

– Viaduto de Vilares, com 264 metros;

– Viaduto das Covas, com 180 metros;

– Viaduto sobre o Vale de S. Roque, com 472 metros;

– Ponte sobre o Rio Trofa, com 750 metros.

Porto Canal