Governo já decidiu: Fraldas de incontinência passam a gratuitas para quem tem carências económicas

A partir de 1 de janeiro de 2025, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) irá disponibilizar gratuitamente fraldas, cuecas e pensos de incontinência a pessoas com 60% ou mais de incapacidade e insuficiência económica, mediante prescrição médica. Esta medida abrange todas as idades, desde que os requisitos sejam cumpridos.

Atualmente, os beneficiários têm de adquirir os produtos pelo seu preço de mercado e pedir posteriormente o reembolso parcial. Com a nova iniciativa, poderão receber os produtos diretamente no centro de saúde, apresentando apenas a prescrição médica, eliminando custos adicionais e simplificando o processo.

O Ministério da Saúde informou ainda que está a avaliar a possibilidade de alargar a medida a mais pessoas no futuro. A iniciativa visa apoiar as famílias, aliviar encargos financeiros e melhorar a qualidade de vida dos utentes do SNS.