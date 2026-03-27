Governo não vai descer IVA nos combustíveis e alimentos

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou que o Governo não está, para já, a considerar a redução do IVA nos combustíveis nem no cabaz alimentar. A posição foi transmitida após a reunião semanal do Conselho de Ministros.

No caso dos combustíveis, o executivo entende que o impacto do IVA no preço tem sido compensado pela redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP). Quanto aos alimentos, o primeiro-ministro admite que é pouco provável que uma eventual medida passe por uma descida deste imposto.

Esta semana, o cabaz alimentar atingiu o valor mais alto desde 2022, fixando-se nos 254,40 euros. O Governo anunciou também medidas para responder à subida dos combustíveis, com um custo estimado de cerca de 150 milhões de euros por mês.