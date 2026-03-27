Sociedade

Governo não vai descer IVA nos combustíveis e alimentos

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou que o Governo não está, para já, a considerar a redução do IVA nos combustíveis nem no cabaz alimentar. A posição foi transmitida após a reunião semanal do Conselho de Ministros.

No caso dos combustíveis, o executivo entende que o impacto do IVA no preço tem sido compensado pela redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP). Quanto aos alimentos, o primeiro-ministro admite que é pouco provável que uma eventual medida passe por uma descida deste imposto.

Esta semana, o cabaz alimentar atingiu o valor mais alto desde 2022, fixando-se nos 254,40 euros. O Governo anunciou também medidas para responder à subida dos combustíveis, com um custo estimado de cerca de 150 milhões de euros por mês.

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Burla: Ouro entregue em Estarreja para “benzer” é recuperado pela GNR em Joane

A GNR recuperou em Joane, Famalicão, várias peças de ouro, avaliadas em 6.310€, resultado de uma burla ocorrida em Avanca, Estarreja. A vítima tinha sido enganada para entregar o ouro para “benzimento”, na zona de Esterreja, em Aveiro.

Após diligências, os objetos foram encontrados numa loja de compra e venda de ouro e devolvidos à proprietária.

A investigação prossegue para identificar os autores, com o caso a ser acompanhado pelo Tribunal Judicial de Estarreja.

Demitido professor de Famalicão condenado por abuso sexual de menores

O Ministério da Educação demitiu o professor de Educação Moral e Religiosa do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, em Vila Nova de Famalicão, condenado em 2024 a oito anos de prisão por crimes de abuso sexual de menores.

O Tribunal de Guimarães deu como provados 62 crimes cometidos contra 15 alunas, com idades entre os 14 e os 17 anos, entre 2014 e 2018.

Além da pena de prisão, o docente fica também proibido de exercer funções públicas com contacto com menores durante dez anos. A decisão foi tomada pelo ministro da Educação, Fernando Alexandre, após proposta da Inspecção-Geral da Educação e Ciência.

Gasóleo vai descer 1cênt. e gasolina 2cênt.

Depois de aumentos a rondar os 40 cêntimos por litro, espera-se uma descida do preço dos combustíveis.

De acordo com a imprensa especializada, já na próxima segunda-feira, o gasóleo deve descer 1 cêntimo por litro, enquanto que a gasolina tem margem para ficar mais barata 2 cêntimos por litro.

Apesar destas descidas previstas, os combustíveis vão continuar próximos dos 2 euros por litro.

Famalicão: Seguranças travam homem que terá furtado produtos num hipermercado

Seguranças de uma superfície comercial de Famalicão, travaram, esta quarta-feira, um homem que fugia do hipermercado, alegadamente com material que havia furtado do seu interior.

O episódio aconteceu cerca das 17h30, sendo que para o local foi acionada a PSP, adiantou à Cidade Hoje fonte daquela autoridade.

A perseguição pelo indivíduo, de forma apeada, começou dentro das instalações e terá terminado no exterior, junto ao parque de estacionamento.

O homem ficou retido até à chegada das autoridades.

 

Meningite em Famalicão: Criança que frequenta creche no concelho está hospitalizada

Um caso de meningite foi detetado em Famalicão.

A criança, que frequenta uma creche do concelho, encontra-se internada numa unidade hospitalar, onde permanece sob observação médica.

Contactado pela Cidade Hoje, o Delegado de Saúde esclareceu que a situação foi detetada esta quarta-feira, tendo sido de imediato aplicados todos os procedimentos previstos para este tipo de casos. Entre as medidas tomadas esteve a verificação do estado de vacinação das crianças que poderão ter estado em contacto com o caso identificado.

Segundo o responsável, a infeção foi provocada por um agente microbiológico que não requer medicação preventiva para os contactos. Por esse motivo, não houve necessidade de isolar ou até mesmo encerrar a creche.

Ainda assim, foi recomendada a continuidade das medidas de higiene que já estavam a ser adotadas no estabelecimento.

As autoridades de saúde continuam a acompanhar a situação mas adiantam que não há motivo para alarme social.

Furtos: Carros com vidros partidos na Avenida 25 de Abril no centro de Famalicão

A última noite fica marcada por mais um episódio de furtos a viaturas, desta vez, em plena Avenida 25 de Abril, no coração da cidade de Famalicão.

Os crimes terão ocorrido durante o período da madrugada. Mais uma vez foram destruídos vidros das viaturas com o objetivo de destravar as portas e aceder ao seu interior.

A Cidade Hoje sabe que a PSP tem intensificado o policiamento em algumas zonas consideradas críticas.