O Governo apelou aos empresários para que sejam compreensivos com os trabalhadores e permitam o recurso ao teletrabalho esta quarta-feira, devido ao agravamento das condições meteorológicas.

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O apelo foi feito pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves, que pediu às entidades patronais e aos trabalhadores que procurem conciliar o funcionamento das empresas com a necessidade de permanecer em casa e em segurança.

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“Fiquem em casa todos os que puderem”, apelou o governante, sublinhando que quarta-feira será um dia de “absoluta exceção”, face à previsão de vento forte e chuva intensa.

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O Governo recomenda, assim, que sejam evitadas deslocações desnecessárias, numa altura em que Portugal continental se prepara para enfrentar condições meteorológicas adversas.