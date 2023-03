Governo Português admite redução do IVA em bens alimentares

O Ministro das Infraestruturas, João Galamba, anunciou hoje a criação de pelo menos uma nova fábrica para construção de comboios da CP em Portugal, que criará cerca de mil empregos. Durante a sua audição regimental na Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação em Lisboa, Galamba destacou os investimentos na área de recuperação de material circulante e aquisição de novos comboios, revelando que a CP irá reforçar a sua oferta com 117 novos comboios.

Questionado sobre a nova instalação fabril, Galamba afirmou que “na melhor das hipóteses, haverá uma fábrica, mas pode ser melhor”. O deputado socialista Hugo Costa apontou que a nova fábrica poderá gerar mil postos de trabalho.

O Ministro das Infraestruturas defende que a ferrovia é uma forma de industrializar o país e que as iniciativas que se traduzem em investimento devem ser criadas em articulação com as unidades existentes.

Além da criação da nova fábrica de comboios, Galamba anunciou ainda que o governo está a ultimar um pacote de medidas que iniciará um novo capítulo para os portos nacionais. Este pacote inclui uma reforma legislativa para simplificação das regras, definição de linhas estratégias, alteração do limite do prazo das concessões portuárias, promoção da valorização profissional e revisão do modelo de governação portuária.

O Ministro das Infraestruturas defende que os portos nacionais podem constituir-se como uma das principais plataformas de “bunkering” na Europa, especialmente tendo em conta que Portugal se prepara para ser um relevante produtor de hidrogénio e seus derivados, bem como de combustíveis sintéticos como o jet fuel.

João Galamba enfatizou a necessidade de se incorporar rapidamente respostas e medidas tendo em conta os efeitos e impacto da pandemia e do conflito na Ucrânia, apostando no reforço da industrialização. Galamba salientou que Portugal beneficia de condições naturais e de uma posição geoestratégica única que deve ser explorada para reduzir a dependência externa e aumentar as exportações.

O atual enquadramento legal do sistema portuário nacional foi criado nos anos 1990 e tem permanecido inalterado, mas com estas medidas, Galamba espera iniciar um novo capítulo para os portos nacionais.