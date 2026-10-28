O Governo vai apoiar a aquisição de mais de 20 mil veículos elétricos, com comparticipações até 80% destinadas à população mais carenciada. O anúncio foi feito esta quarta-feira pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, durante o debate do Orçamento do Estado para 2027.

O Governo pretende também manter os incentivos à compra de veículos elétricos para a população em geral, com uma verba de 50 milhões de euros.

O plano inclui ainda apoios à aquisição de até 9 mil veículos elétricos por microempresas, à compra de veículos pesados mais sustentáveis e à instalação de postos de carregamento.

Na área da mobilidade, está igualmente previsto o cofinanciamento de 700 autocarros elétricos para zonas de baixa densidade populacional.

A ministra anunciou também medidas para melhorar a eficiência energética das habitações, com o objetivo de abranger mais de 50 mil casas até 2032.