Governo prepara-se para anunciar medidas que contrariem subida dos combustíveis

A junta de Seide (S.Miguel e S.Paio) lançou um alerta à comunidade, depois de se ter registado um caso suspeito de tentativa de burla.

De acordo com a autarquia, um casal que se fazia deslocar num carro com vidros fumados, andou pela freguesia e abordou um morador com questões de caráter pessoal, relacionadas com a reforma.

O argumento utilizado por esse casal para a conversa seria um suposto aumento por parte da Segurança Social.

A junta de freguesia apela que a comunidade se mantenha atenta e vigilante.

Caso seja vítima ou tenha informações sobre esta situação contacte de imediato a GNR.