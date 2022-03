O governo prepara-se para anunciar novas medidas para combater a enorme subida do preço dos combustíveis.

Avança o Jornal ECO, que uma das medidas será uma nova versão do AUTOvoucher com a possibilidade dos portugueses poderem poupar até 20 euros por mês no abastecimento das viaturas.

Na primeira fase, o AUTOvoucher contava com um desconto de até 5 euros mês.

As medidas serão conhecidas por volta das 19h30.