Governo que colocar limites nos preços da agua, café e toldos vendidos nas Praias

Já está marcada a 40.ª Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão: começa a 29 de agosto, pelas 18h00, na Praça Mouzinho de Albuquerque, no Campo da Feira, com entrada gratuita.

O evento promove o artesanato ao vivo e as tradições gastronómicas locais e regionais, com animação diária até 7 de setembro. Durante a semana, o horário será das 18h00 às 24h00, com alargamento até à 1h00 à sexta e ao sábado, e abertura às 15h00 ao fim de semana. No último dia, a feira encerra às 22h30.

Do programa até agora conhecido destaque para a animação musical:

29 de agosto (sexta-feira)

22h30 – Liliana Oliveira com o grupo Coração Minhoto

31 de agosto (domingo)

15h00 – Tarde de Folclore com grupos de Famalicão

21h30 – Concerto com Tiago Maroto

1 de setembro (segunda-feira)

21h00 – Atuação de Banda de Baile de Famalicão (a anunciar em breve)

2 de setembro (terça-feira)

22h00 – Artista ou banda nacional (a anunciar em breve)

3 de setembro (quarta-feira)

21h00 – 12.º Festival de Fado de Famalicão

Concurso de Fado Amador (ACAFADO)

Participação especial da fadista Ana Sofia Varela

4 de setembro (quinta-feira)

22h00 – Xabier Díaz & Adufeira de Salitre (Galiza)



22h00 – 5 de setembro (sexta-feira)

22h00 – Artista ou banda nacional (a anunciar em breve)

6 de setembro (sábado)

15h00 – Tarde de Folclore

22h30 – Artista ou banda nacional (a anunciar em breve)

7 de setembro (sábado)

15h00 – Festival de Cantadores ao Desafio

22h30 – Concerto por uma das bandas de música de Famalicão

O cartaz completo ainda reserva surpresas para uma edição que se espera memorável, onde se assinalam os 40 anos de história do certame.