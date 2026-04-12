Governo quer acabar com avisos de operações stop nas redes sociais

O Governo está a ponderar acabar com o aviso prévio das operações stop, atualmente divulgado pelas autoridades na internet, em comunicados e redes sociais. A medida pretende aumentar a eficácia da fiscalização nas estradas e surpreender condutores em infração.

A mudança surge no âmbito de um conjunto de ações para reforçar a segurança rodoviária, com foco no combate a comportamentos de risco como o excesso de velocidade, a condução sob efeito de álcool e manobras perigosas.

Com o fim destes alertas públicos, as autoridades querem tornar as operações mais imprevisíveis, aumentar o efeito dissuasor junto dos condutores e promover uma condução mais responsável no dia a dia.