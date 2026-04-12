Sociedade

Governo quer acabar com avisos de operações stop nas redes sociais

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O Governo está a ponderar acabar com o aviso prévio das operações stop, atualmente divulgado pelas autoridades na internet, em comunicados e redes sociais. A medida pretende aumentar a eficácia da fiscalização nas estradas e surpreender condutores em infração.

A mudança surge no âmbito de um conjunto de ações para reforçar a segurança rodoviária, com foco no combate a comportamentos de risco como o excesso de velocidade, a condução sob efeito de álcool e manobras perigosas.

Com o fim destes alertas públicos, as autoridades querem tornar as operações mais imprevisíveis, aumentar o efeito dissuasor junto dos condutores e promover uma condução mais responsável no dia a dia.

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Parlamento chumba IVA 0% nos bens alimentares e redução de impostos nos combustíveis

Na última sexta-feira, foram chumbadas no Parlamento várias propostas destinadas a aliviar o custo de vida das famílias. Entre as medidas rejeitadas estavam o regresso do IVA Zero em bens alimentares e a redução do IVA aplicado aos combustíveis.

A decisão mereceu críticas do líder socialista, José Luís Carneiro, que acusou os partidos da direita de permitirem que o Estado aumente a receita “à custa dos sacrifícios dos portugueses”.

O Partido Socialista defendia a descida do IVA dos combustíveis e da botija de gás de 23% para 13%, uma proposta que tem sido repetidamente recusada pelo Governo.

Em contraste, em Espanha, o Executivo liderado por Pedro Sánchez já avançou com a redução do IVA sobre os combustíveis. Ainda assim, a Comissão Europeia alertou que esta medida poderá violar as regras da União Europeia.

Peregrinos do grupo “Caminhar na Fé” caminham esta madrugada até ao Santuário de Santa Rita

O Grupo “Caminhar na Fé”, conhecido pela participação na grande peregrinação anual que organiza a Fátima, caminham, na madrugada deste domingo, desde Vila Nova de Famalicão, até ao Santuário de Santa Rita, em Ermesinde.

A saída de Vila Nova de Famalicão deu-se na igreja de Antas. O grupo faz pausas para o reabastecimento antes de concluir o percurso desta a rondar os 30 quilómetros.

Entre elementos de apoio à logística, organização e peregrinos estiveram envolvidas várias dezenas de pessoas.

Celeste: Lojas e fábricas vendidas para pagar dívidas

Os credores da Celeste Actual aprovaram, por unanimidade, a liquidação do património e o encerramento da atividade da empresa do setor da panificação e pastelaria, com fábricas em Guimarães e Vizela.

A decisão saiu da assembleia de credores realizada esta tarde no Tribunal de Comércio de Guimarães, informou o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (SINTAB).

O fim da atividade surge como uma formalidade, já que a empresa estava encerrada desde 11 de março, data em que o Grupo Celeste apresentou o pedido de insolvência.

O plano aprovado prevê a venda das duas fábricas e de outros imóveis, com o objetivo de pagar dívidas, entre as quais salários e subsídios em atraso, contribuições à Segurança Social e valores em falta à Autoridade Tributária.

O sindicato defende a venda das unidades como estruturas produtivas autónomas, para permitir uma eventual recontratação dos trabalhadores.

A insolvência do grupo deixou mais de 300 pessoas no desemprego e revelou um passivo de cerca de 15 milhões de euros junto de mais de uma centena de credores.

Governo quer multas mais pesadas para excesso de velocidade e álcool

O Governo está a ultimar um pacote de medidas que prevê o agravamento das coimas aplicadas a infrações como excesso de velocidade, condução perigosa e condução com taxa de álcool no sangue acima do permitido por lei.

A iniciativa surge após as operações levadas a cabo pela PSP e pela GNR durante o período da Páscoa, altura em que se verificaram mais de dois mil acidentes nas estradas nacionais, dos quais resultaram 20 vítimas mortais.

De acordo com o semanário Expresso, o ministro da Administração Interna admite ainda pôr fim à divulgação prévia das “Operações Stop”, atualmente tornadas públicas através de comunicados e das redes sociais das autoridades.

Paralelamente, o Governo estará a ponderar uma revisão mais abrangente do Código da Estrada, com o objetivo de reforçar o combate à sinistralidade rodoviária.

As medidas deverão ser conhecidas na próxima quarta-feira, data que coincide com a tomada de posse do novo presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.

Preço dos combustíveis desce até 6 cêntimos na próxima semana

A próxima semana começa com uma nova atualização no preço dos combustíveis. Após vários aumentos consecutivos, segundo a imprensa especializada, a gasolina tem margem para descer 3,5 cêntimos por litro e no caso do gasóleo, o preço deve ficar mais barato 6 cêntimos.

A partir desta sexta: Bebidas em garrafa e lata aumentam 10 cêntimos para incentivar a reciclagem

Portugal estreia esta sexta-feira o sistema “Volta”, que permite devolver embalagens de bebidas e recuperar 10 cêntimos por unidade. A medida integra o Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) e é vista pelo Governo como um passo importante na área ambiental.

As máquinas, espalhadas pelo país, aceitam garrafas de plástico e latas até três litros, desde que tenham o símbolo próprio, estejam vazias e intactas. Em troca, o consumidor recebe um vale convertível em dinheiro ou descontos.

Numa fase inicial, nem todas as embalagens serão elegíveis, já que algumas ainda não incluem o novo símbolo. O objetivo é aumentar a reciclagem e reduzir resíduos, podendo atingir taxas de recolha na ordem dos 90% nos próximos anos.