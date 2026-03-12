Sociedade

Governo quer acelerar despejos em casos de incumprimento

O Executivo prepara novas mudanças na lei do arrendamento com o objetivo de acelerar os processos de despejo em casos de incumprimento no pagamento das rendas. A proposta deverá ser aprovada em Conselho de Ministros, segundo avança o Diário de Notícias.

Com esta alteração, o Governo pretende tornar mais céleres as decisões judiciais quando há incumprimento repetido por parte dos inquilinos, procurando assim dar mais segurança aos proprietários e incentivar a colocação de mais casas no mercado de arrendamento.

A proposta inclui também medidas de apoio destinadas a inquilinos em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa integra um conjunto de medidas para aumentar a oferta de habitação. Um estudo do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana indica que existem cerca de 250 mil casas em bom estado que não estão disponíveis para venda ou arrendamento, sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

Famalicão: Roméo Beney confiante num bom jogo em Guimarães (c/vídeo)

“Todos os jogadores estão preparados para este jogo. É um dérbi e temos que estar juntos, unidos e concentrados”. É desta forma que Roméo Beney encara a partida de sábado, em Guimarães, com o Vitória.

O extremo acredita que a equipa está preparada para fazer um bom jogo “que será bom para o Famalicão”.

Roméo, regressado de uma longa paragem devido a lesão, fala em “tempos difíceis”, mas agora “estou bem. Todos me ajudaram na recuperação e no regresso à competição”.

O jovem jogador de 21 anos diz, também, que a lesão não lhe permitiu mostrar o seu valor. “Tenho de ganhar a confiança perdida e regressar à forma que tinha na Suíça”. E termina as suas declarações com um agradecimento aos adeptos pelo apoio dado à equipa e sobre o clube não esconde os elogios a toda a estrutura. “O Famalicão é já um grande clube em Portugal”.

Confira as declarações de Roméo Beney no vídeo.

Nova regra do SNS pode deixar mais de 120 mil pessoas sem médico de família

Cerca de 122 mil utentes que não têm qualquer contacto com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) há mais de cinco anos podem perder o médico de família. A medida resulta de um despacho publicado esta quarta-feira em Diário da República.

Segundo o documento, estes utentes passam a ser considerados “elegíveis para reformulação de atribuição de médico de família”. Isto significa que o médico que lhes está atualmente atribuído poderá ser retirado.

Até agora, esta regra aplicava-se sobretudo a emigrantes e a cidadãos estrangeiros que não tivessem consultas registadas nos centros de saúde durante cinco anos.

O novo despacho, assinado pelo secretário de Estado da Gestão da Saúde, Francisco Nuno Rocha Gonçalves, alarga a medida a mais utentes. A partir de meados de junho, será tido em conta qualquer contacto com o SNS, e não apenas com os cuidados de saúde primários.

Eurodeputado famalicense lidera avanço europeu na regulação da Inteligência Artificial

O eurodeputado famalicense Paulo Cunha foi o relator do relatório sobre Inteligência Artificial, Direitos Humanos, Democracia e Estado de Direito, aprovado esta quarta-feira pelo Parlamento Europeu, em sessão plenária realizada em Estrasburgo. O documento reuniu uma larga maioria de votos favoráveis.

A proposta estabelece a primeira convenção internacional juridicamente vinculativa dedicada à Inteligência Artificial, criando um conjunto de regras destinadas a garantir que o desenvolvimento tecnológico respeita os direitos fundamentais e os princípios democráticos.

A iniciativa surge num momento em que a utilização de sistemas baseados em Inteligência Artificial cresce rapidamente, trazendo também novos desafios. Entre os principais riscos identificados estão a propagação de desinformação, a manipulação de conteúdos digitais, a exposição de menores e potenciais ameaças à integridade dos processos democráticos.

“Estes sistemas podem ser utilizados para informar, mas também para manipular, discriminar ou silenciar. A ausência de regras claras fragiliza a própria democracia”, afirmou o relator.

O relatório apresentado por Paulo Cunha propõe um quadro jurídico internacional que promova a utilização ética da Inteligência Artificial, prevendo mecanismos de transparência, responsabilização e proteção de grupos vulneráveis.

“Inovar com responsabilidade é colocar os direitos humanos e a proteção dos mais vulneráveis no centro da tecnologia, garantindo que ela fortalece, e não enfraquece, a democracia”, acrescentou.

A aprovação do relatório é considerada um passo importante para a regulação da Inteligência Artificial na Europa, reforçando a ideia de que o progresso tecnológico deve caminhar lado a lado com a defesa da dignidade humana e da integridade democrática.

Famalicão: 34 comerciantes não entraram na Feira Semanal

A Feira Semanal de Famalicão realizou-se esta semana com menos 34 feirantes, alguns deles impedidos de exercer atividade por não estarem a cumprir o novo regulamento que entrou em vigor no início deste mês.

Nesta segunda semana de aplicação das novas regras, a feira contou com a participação de 281 feirantes, de um total de 315 inscritos.

De acordo com as normas agora em vigor, todos os vendedores devem cumprir um conjunto de requisitos administrativos e legais, bem como respeitar o espaço que lhes é atribuído para poderem manter o seu lugar no recinto. Os feirantes que não reuniam essas condições ficaram, por isso, impedidos de vender nesta fase.

A autarquia está, no entanto, a conceder um período de adaptação, permitindo que os comerciantes regularizem a sua situação até ao mês de junho. Caso tal não aconteça dentro do prazo definido, os lugares atualmente ocupados poderão vir a ser atribuídos a outros interessados.

Gasóleo deve voltar a subir pelo menos 15cênt. e gasolina 11cênt.

Com o conflito no Médio Oriente, a situação do preço dos combustíveis em Portugal agravou-se. Depois de um aumento a rondar os 20 cêntimos no gasóleo e os 7 cêntimos na gasolina, a próxima semana deve também arrancar com uma nova atualização de valores que irá agravar a situação.

De acordo com a SIC, o aumento pode rondar os 15 cêntimos no caso do gasóleo, e os 11 cêntimos no caso da gasolina.

Última despedida de Carlos Macedo acontece em Lousado

O fadista Carlos Macedo, faleceu este sábado, aos 79 anos.

Natural de Lousado, em Famalicão, mas a viver em Lisboa, o artista será velado na Casa Mortuária de Lousado, onde ficará em câmara ardente a partir das 18h30 de segunda-feira, 9 de março.

As cerimónias fúnebres realizam-se na terça-feira, 10 de março, pelas 15h30, na Igreja Paroquial de Lousado, onde será celebrada a missa de corpo presente. Após as cerimónias religiosas, o corpo seguirá para cremação no Crematório Central Vale do Ave.

A missa de 7.º dia está marcada para sábado, 15 de março, às 10h00, também na Igreja de Lousado.