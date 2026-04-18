Sociedade

Governo quer baixar limite de velocidade nas localidades para 30 km/h

O Governo vai avaliar a possibilidade de reduzir o limite de velocidade para 30 km/h dentro das localidades, numa tentativa de diminuir a sinistralidade rodoviária. A medida, defendida por vários especialistas, não reúne, no entanto, consenso.

Em 2025, morreram 448 pessoas nas estradas portuguesas, um número que continua a preocupar as autoridades. Segundo o subintendente da PSP, Sérgio Soares, os dados mais recentes mostram um agravamento da situação: no primeiro trimestre de 2026 registaram-se mais acidentes, mais feridos e 20 vítimas mortais.

A velocidade excessiva, o consumo de álcool e o uso do telemóvel ao volante continuam a ser as principais causas dos acidentes.

Manuel João Ramos, presidente da Associação de Cidadãos Automobilizados, defende mudanças profundas no Código da Estrada, incluindo a inversão do ónus da culpa em atropelamentos. O responsável, que perdeu a filha num acidente há cinco anos, encara esta causa como uma missão pessoal.

O Executivo vai agora criar uma equipa de especialistas para rever a legislação e reforçar a fiscalização. Entre as medidas em análise está a redução do limite de velocidade nas cidades, proposta que gera divisão.

Carlos Barbosa, presidente do ACP, considera que a aplicação generalizada dos 30 km/h pode comprometer a mobilidade urbana, defendendo uma análise caso a caso. Já Jorge Carvalho da Silva, da AsproCivil, alerta para a falta de controlo sobre trotinetes e scooters elétricas, que muitas vezes circulam sem fiscalização.

O Governo promete ainda mais radares, operações stop sem aviso prévio, agravamento das coimas e maior rapidez nos processos de contraordenação. A Brigada de Trânsito da GNR vai também regressar ao terreno, cerca de 17 anos depois, com o objetivo de reforçar o controlo e a segurança nas estradas.

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Bracar: Trabalhadores recebem cartas de despedimento e avançam para o centro de emprego

Os cerca de 40 trabalhadores da Bracar, empresa de transformação de carnes localizada em Gavião, Famalicão, receberam, ao longo desta semana, as cartas que formalizam o despedimento coletivo, na sequência do processo de insolvência.

Com este passo, os funcionários ficam agora em condições de se inscrever no centro de emprego e avançar com o pedido de subsídio de desemprego.

Ainda assim, a situação continua a gerar preocupação. Alegadamente, os montantes em dívida por parte da empresa, nomeadamente salários em atraso e outras compensações, permanecem por pagar.

Recorde-se que o encerramento da unidade deixou dezenas de famílias numa situação de grande fragilidade, num processo marcado por incerteza e críticas à atuação da administração.

Combustíveis: Gasóleo e gasolina mais baratos a partir de segunda-feira

Vem aí uma nova atualização do preço dos combustíveis.

De acordo com a imprensa especializada, o gasóleo deve registar uma descida de até 10 cêntimos por litro. Na gasolina, a descida deve ir até 1 cêntimo por litro.

A confirmar-se, esta é a segunda semana consecutiva de descidas nos combustíveis, após os aumentos relacionados com o conflito no Médio Oriente.

Funcionário públicos em greve esta sexta-feira

Escolas, hospitais, centros de saúde e vários setores do comércio, restauração e hotelaria podem vir a funcionar com perturbações esta sexta-feira.

Está prevista para esse dia uma manifestação convocada pela CGTP contra o pacote laboral, com início marcado para as 14h30 no Saldanha, em Lisboa, seguindo depois até ao Parlamento.

Para garantir a participação dos trabalhadores, diferentes estruturas sindicais avançaram com pré-avisos de greve. Entre elas estão a Fenprof, o STAL, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, a FEVICCOM e o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal.

A UGT já informou, em resposta à Renascença, que não irá acompanhar a iniciativa.

Este protesto acontece numa altura em que decorrem ainda negociações entre o Governo e vários parceiros sociais sobre alterações ao pacote laboral.

Cândido Costa esteve em Famalicão a gravar para o Canal 11

O ex-futebolista Cândido Costa esteve, esta terça-feira, em Vila Nova de Famalicão, onde marcou presença no CRPD – Clube Recreativo e Popular de Delães para a gravação de mais um episódio do seu programa no Canal 11.

Conhecido pelo seu estilo descontraído e próximo das pessoas, Cândido Costa continua a percorrer o país numa verdadeira viagem pelo futebol português, à procura das melhores histórias e das figuras mais carismáticas dos relvados nacionais.

O projeto leva o antigo jogador a diferentes pontos do território, passando por clubes, campos e comunidades onde o futebol é vivido de forma genuína. Treinadores, jogadores e adeptos juntam-se assim numa partilha de experiências que têm um denominador comum: a paixão pelo futebol.

Famalicão: Bombeiros acionados para carpintaria a arder na freguesia de Lousado

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão foram acionados, na noite desta terça-feira, para um incêndio numa carpintaria, na freguesia de Lousado, em Vila Nova de Famalicão.

O alerta chegou pouco depois das 22h00, para uma unidade industrial localizada na Rua do Carvalhido.

Até ao momento não há informação de feridos, apenas de danos materiais avultados.

Governo quer acabar com avisos de operações stop nas redes sociais

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O Governo está a ponderar acabar com o aviso prévio das operações stop, atualmente divulgado pelas autoridades na internet, em comunicados e redes sociais. A medida pretende aumentar a eficácia da fiscalização nas estradas e surpreender condutores em infração.

A mudança surge no âmbito de um conjunto de ações para reforçar a segurança rodoviária, com foco no combate a comportamentos de risco como o excesso de velocidade, a condução sob efeito de álcool e manobras perigosas.

Com o fim destes alertas públicos, as autoridades querem tornar as operações mais imprevisíveis, aumentar o efeito dissuasor junto dos condutores e promover uma condução mais responsável no dia a dia.