Governo quer equipar todas as juntas com gerador, SIRESP e internet por satélite

Todas as 3.258 juntas de freguesia do país deverão passar a dispor de um gerador, um telefone SIRESP, um telefone satélite e uma ligação de dados “Starlink”, fornecida pela SpaceX, empresa fundada por Elon Musk. A medida faz parte do programa Portugal, Transformação, Resiliência e Recuperação (PTRR), aprovado em Conselho de Ministros.

De acordo com o documento divulgado, o executivo pretende reforçar a resiliência das comunidades, transformando as juntas em pontos de apoio com comunicações asseguradas e acesso ‘wifi’ em caso de falhas energéticas ou de rede.

O plano organiza-se em três etapas: curto prazo, até ao final deste ano; médio prazo, até 2029; e longo prazo, até 2034. Está igualmente prevista a identificação de imóveis públicos que possam ser rapidamente adaptados para alojamento temporário em situações de catástrofe ou sismo, incluindo soluções em monoblocos.

No final da reunião do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, indicou que a versão final do PTRR deverá ser fechada no início de abril, após um processo de auscultação nacional. O programa surge na sequência do mau tempo que, desde 28 de janeiro, causou 18 mortos e centenas de desalojados no país.