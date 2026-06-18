Sociedade

Governo quer juntas a entregar dinheiro à população em zonas onde não há multibanco

O Governo está a estudar soluções para as freguesias onde não existem caixas Multibanco. Em alguns casos, pode ser as juntas de freguesia a dar dinheiro às pessoas que precisem de fazer levantamentos.

A ideia foi apresentada esta quarta-feira pelo ministro da Economia, Castro Almeida, no Parlamento, durante uma audição na comissão da Reforma do Estado e Poder Local. O projeto está a ser trabalhado com a Associação Portuguesa de Bancos, o Banco de Portugal e a SIBS, que gere a rede Multibanco.

O plano prevê instalar caixas Multibanco nas freguesias maiores. Nas mais pequenas, podem ser colocados equipamentos que permitem fazer pagamentos, mas não levantar dinheiro. Nesses casos, o levantamento de dinheiro ficaria a cargo das juntas de freguesia.

A Associação Nacional de Freguesias (Anafre) já mostrou dúvidas sobre esta solução, sobretudo sobre a capacidade das juntas para gerir a entrega de dinheiro.

O Governo está também a preparar um código autárquico para simplificar as regras do poder local. O objetivo é que o documento chegue ao Parlamento antes do fim da legislatura.

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Dono da LEICA anuncia transferência de serviços da Alemanha para Famalicão

O Grupo Leica Camera AG vai reforçar a sua presença em Portugal e transferir mais serviços da sua operação na Alemanha para a unidade de Vila Nova de Famalicão, onde já trabalha cerca de 700 pessoas em produção e desenvolvimento.

A garantia foi deixada ao Dinheiro Vivo por Andreas Kaufmann, chairman da marca alemã de ótica de precisão, que destacou que a empresa “vai crescer em Portugal nos próximos anos”, o que se traduzirá em mais postos de trabalho.

Atualmente, cerca de 90% da pré-produção da Leica já é feita em Portugal, sobretudo no Norte do país, com Famalicão a assumir um papel central. A empresa considera ainda transferir mais funções de suporte e serviços, beneficiando dos custos laborais mais baixos e da estabilidade da mão de obra local.

Segundo Kaufmann, o objetivo não é alterar a produção principal, mas sim reforçar áreas como serviços e atendimento ao cliente, que já estão parcialmente concentrados em Portugal.

A estratégia confirma a crescente importância de Vila Nova de Famalicão como polo industrial e tecnológico dentro da rede global da Leica.

Governo volta a mexer no imposto dos combustíveis e ‘abranda’ descida prevista para segunda-feira

O Governo vai reduzir na próxima semana o desconto no ISP aplicado aos combustíveis.

A descida será de 1,8 cêntimos por litro no gasóleo e de 1 cêntimo na gasolina. A medida ajusta o apoio fiscal à previsão de queda dos preços no mercado internacional.

Apesar disso, espera-se uma descida no preço final dos combustíveis, com o gasóleo a baixar cerca de 11 cêntimos por litro e a gasolina cerca de 5 cêntimos.

É inaugurado dia 9 de julho o novo Parque de S.Miguel-o-Anjo

O novo Parque de S. Miguel-o-Anjo, na freguesia de Calendário, em Famalicão, é inaugurado no próximo dia 9 de julho, data em que se assinala o Dia da Cidade.

O espaço resulta de uma intervenção de valorização promovida pela Câmara Municipal de Famalicão, num investimento superior a 300 mil euros, com apoio do programa NORTE 2030.

Com forte valor histórico, natural e paisagístico, o parque conta com percursos pedonais, miradouros, passadiços em ferro e zonas de lazer, proporcionando novas condições para a visitação e para a prática de atividades ao ar livre.

Classificado como Imóvel de Interesse Público desde 1990, o Monte de S. Miguel-o-Anjo passa assim a estar acessível à população, reforçando a oferta de espaços verdes e de contacto com a natureza no concelho.

Famalicão: Colisão entre viaturas na N206 em Gondifelos

A tarde desta sexta-feira fica marcada por uma colisão entre viaturas, na N206, em Gondifelos, Famalicão.

O sinistro aconteceu cerca das 15h00, próximo ao restaurante Rio Este.

Não há registo de vítimas, apenas danos materiais.

Preço dos combustíveis desce até 12 cêntimos na próxima semana

A próxima semana começa com uma nova atualização no preço dos combustíveis. De acordo com a imprensa especializada, há boas noticias para os automobilistas que poderão abastecer o depósito dos carros a um preço mais reduzido.

A descida mais acentuada será no gasóleo, com uma redução de 12 cêntimos por litro, já a gasolina deverá ficar mais barata 6 cêntimos.

Vem aí uma descida acentuada do preço dos combustíveis

Os preços dos combustíveis deverão voltar a descer já na próxima semana em Portugal, com especial destaque para o gasóleo.

Segundo fonte da ANAREC citada pela CNN Portugal, a gasolina deverá baixar cerca de 6 cêntimos por litro, enquanto o gasóleo poderá descer aproximadamente 11 cêntimos. Esta evolução acompanha a queda recente do preço do petróleo nos mercados internacionais.

Esta descida surge depois de o Irão ter confirmado a assinatura de um acordo com os Estados Unidos para o fim da guerra no Médio Oriente, uma decisão também anunciada pelo presidente norte-americano Donald Trump.