Governo quer juntas a entregar dinheiro à população em zonas onde não há multibanco

O Governo está a estudar soluções para as freguesias onde não existem caixas Multibanco. Em alguns casos, pode ser as juntas de freguesia a dar dinheiro às pessoas que precisem de fazer levantamentos.

A ideia foi apresentada esta quarta-feira pelo ministro da Economia, Castro Almeida, no Parlamento, durante uma audição na comissão da Reforma do Estado e Poder Local. O projeto está a ser trabalhado com a Associação Portuguesa de Bancos, o Banco de Portugal e a SIBS, que gere a rede Multibanco.

O plano prevê instalar caixas Multibanco nas freguesias maiores. Nas mais pequenas, podem ser colocados equipamentos que permitem fazer pagamentos, mas não levantar dinheiro. Nesses casos, o levantamento de dinheiro ficaria a cargo das juntas de freguesia.

A Associação Nacional de Freguesias (Anafre) já mostrou dúvidas sobre esta solução, sobretudo sobre a capacidade das juntas para gerir a entrega de dinheiro.

O Governo está também a preparar um código autárquico para simplificar as regras do poder local. O objetivo é que o documento chegue ao Parlamento antes do fim da legislatura.