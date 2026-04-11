Governo quer multas mais pesadas para excesso de velocidade e álcool

O Governo está a ultimar um pacote de medidas que prevê o agravamento das coimas aplicadas a infrações como excesso de velocidade, condução perigosa e condução com taxa de álcool no sangue acima do permitido por lei.

A iniciativa surge após as operações levadas a cabo pela PSP e pela GNR durante o período da Páscoa, altura em que se verificaram mais de dois mil acidentes nas estradas nacionais, dos quais resultaram 20 vítimas mortais.

De acordo com o semanário Expresso, o ministro da Administração Interna admite ainda pôr fim à divulgação prévia das “Operações Stop”, atualmente tornadas públicas através de comunicados e das redes sociais das autoridades.

Paralelamente, o Governo estará a ponderar uma revisão mais abrangente do Código da Estrada, com o objetivo de reforçar o combate à sinistralidade rodoviária.

As medidas deverão ser conhecidas na próxima quarta-feira, data que coincide com a tomada de posse do novo presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.