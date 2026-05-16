Sociedade

Governo quer usar Inteligência Artificial no combate aos incêndios

Em Figueira de Castelo Rodrigo, o secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, defendeu o uso da Inteligência Artificial no combate aos incêndios.

Segundo o governante, esta tecnologia pode ajudar a analisar dados e a prever cenários, tornando a resposta mais rápida e eficaz no terreno.

A ideia foi defendida durante a apresentação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais da região das Beiras e Serra da Estrela.

Rui Rocha destacou também a importância da limpeza de terrenos e admitiu que o prazo pode vir a ser prolongado este ano.

O responsável deixou ainda o alerta de que o verão será exigente, mas garantiu que o dispositivo está reforçado e preparado para os próximos meses.

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Governo faz ajustes no preço dos combustíveis alterando o valor do imposto (ISP)

O Governo vai atualizar o desconto extraordinário no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), reduzindo-o no gasóleo e aumentando-o na gasolina, em linha com as previsões para a próxima semana.

Assim, o desconto baixa 0,027 cêntimos por litro no gasóleo e sobe 0,745 cêntimos na gasolina sem chumbo.

Com esta alteração, o gasóleo passa a ter um desconto de 60,51 euros por 1.000 litros e a gasolina de 57,25 euros por 1.000 litros.

A medida acompanha as previsões de descida no gasóleo e subida na gasolina, segundo o ACP, e resulta da evolução dos preços do petróleo em contexto de instabilidade geopolítica.

Salário médio subiu para 1611 euros

Os salários em Portugal continuam a subir. No primeiro trimestre deste ano, a remuneração bruta mensal média por trabalhador fixou-se nos 1611 euros, o que representa um aumento de 5% em comparação com o mesmo período de 2025. Os números foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística.

De acordo com o INE, descontando o impacto da inflação, a subida real dos salários foi de 2,7%. A remuneração regular atingiu os 1.428 euros e a remuneração base os 1.335 euros, ambas com uma subida homóloga de 5,1%.

Os dados dizem respeito a cerca de 4,8 milhões de postos de trabalho, um valor superior em 1,9% face ao ano passado. O setor da agricultura, floresta e pesca foi o que registou a maior subida salarial, seguido das empresas de alta tecnologia industrial e das empresas privadas.

Jovem de 19 anos detido em Famalicão por conduzir sem carta

Um jovem de 19 anos foi detido, esta quinta-feira, dia 14 de maio, em Vila Nova de Famalicão, por conduzir sem carta.

A detenção aconteceu durante uma fiscalização na cidade.

O jovem foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Homem detido por conduzir depois de acidente sob efeito do álcool

Um homem de 44 anos foi detido esta quinta-feira, 14 de maio, em Vila Nova de Famalicão, por desobediência qualificada.

A detenção aconteceu durante uma ação de policiamento preventivo. O homem estava proibido de conduzir depois de ter tido um acidente de viação enquanto conduzia sob o efeito do álcool.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão, adianta a PSP em comunicado.

Preço da gasolina aumenta 4 cêntimos, gasóleo fica mais barato

A próxima semana começa com uma nova atualização no preço dos combustíveis. De acordo com a imprensa especializada, o gasóleo tem margem para descer 1,5 cêntimos por litro, já a gasolina deverá aumentar 4 cêntimos.

“Vai à Vila!” reúne famílias, saúde e produtos regionais no centro de Famalicão

Durante o mês de maio, a Praça D. Maria II, em Vila Nova de Famalicão, volta a receber os mercados urbanos “Vai à Vila!”, com uma programação diversificada dedicada à cultura, saúde e promoção dos produtos locais.

A iniciativa arranca já nos dias 16 e 17 de maio com o Mercado das Famílias Interculturais, um espaço de partilha de tradições, costumes e culturas das famílias imigrantes residentes no concelho. O programa inclui animação musical, atividades desportivas e atuações de vários grupos ao longo do fim de semana.

Entre os dias 18 e 20 de maio, realiza-se o Mercado da Saúde, promovido em parceria com a Escola Profissional CIOR. O evento contará com rastreios gratuitos, atividades físicas e sessões de sensibilização para a importância da saúde e do bem-estar.

Já no fim de semana de 22, 23 e 24 de maio, o “Vai à Vila!” recebe o Mercado Produto que é Nosso, dedicado à divulgação e valorização dos produtos regionais, reunindo produtores de vinho, mel, padaria, doçaria e enchidos.