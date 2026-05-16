Governo quer usar Inteligência Artificial no combate aos incêndios

Em Figueira de Castelo Rodrigo, o secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, defendeu o uso da Inteligência Artificial no combate aos incêndios.

Segundo o governante, esta tecnologia pode ajudar a analisar dados e a prever cenários, tornando a resposta mais rápida e eficaz no terreno.

A ideia foi defendida durante a apresentação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais da região das Beiras e Serra da Estrela.

Rui Rocha destacou também a importância da limpeza de terrenos e admitiu que o prazo pode vir a ser prolongado este ano.

O responsável deixou ainda o alerta de que o verão será exigente, mas garantiu que o dispositivo está reforçado e preparado para os próximos meses.