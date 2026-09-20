O Governo recusa baixar o IVA dos combustíveis e aplicar IVA zero a um conjunto de alimentos essenciais, medidas defendidas pelo PS e pelo Chega.

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, alerta que as duas propostas teriam um impacto de cerca de 2 mil milhões de euros por ano nas contas públicas. A redução do IVA dos combustíveis de 23% para 13% representaria uma perda de receita de 1.200 milhões de euros, enquanto o IVA zero no cabaz alimentar teria um impacto de 800 milhões.

Miranda Sarmento considera que o Orçamento do Estado para 2027 não tem margem para suportar esse valor. Segundo o ministro, a aprovação destas medidas, sem outras que compensem a perda de receita, poderia levar Portugal a entrar em défice.

O Governo pretende negociar o Orçamento com todos os partidos da oposição. A proposta deverá chegar à Assembleia da República até 10 de outubro.