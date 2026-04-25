Governo sobe imposto do gasóleo pela segunda semana seguida

Pela segunda semana consecutiva, o Governo vai aumentar o imposto sobre o gasóleo.

A medida foi publicada em Diário da República sem qualquer comunicado à imprensa. Em duas semanas, o imposto subiu 2,3 cêntimos por litro, ficando agora nos 30 cêntimos. Sem este aumento, o gasóleo poderia ficar até quatro cêntimos mais barato, segundo o ACP.

O Governo justifica a decisão com a descida dos preços internacionais, optando por aproveitar essa margem para aumentar a receita fiscal em vez de aliviar o custo para os consumidores. O preço médio do gasóleo está neste momento nos 1,968 euros por litro.

Já a gasolina não foi alvo de qualquer alteração no imposto, mas deverá ficar mais cara na próxima semana, podendo subir até 3,5 cêntimos por litro, de acordo com fontes do setor.