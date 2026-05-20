Governo vai dar descontos a quem entregar eletrodomésticos antigos

A partir de 1 de dezembro, os consumidores vão poder trocar eletrodomésticos antigos por descontos na compra de novos equipamentos. A medida faz parte do novo Sistema de Incentivo Económico Direto (SIED), criado pelo Governo para aumentar a reciclagem de aparelhos elétricos e eletrónicos.
O apoio abrange frigoríficos, arcas congeladoras, aparelhos de ar condicionado e televisores. O valor do desconto pode chegar aos 35 euros, dependendo do equipamento entregue.
O desconto será aplicado na compra de um novo aparelho, mediante a entrega do antigo numa loja aderente. O objetivo é evitar que estes equipamentos acabem no mercado paralelo e garantir o correto tratamento dos resíduos.
Nos primeiros dois anos, o sistema será financiado pelo Fundo Ambiental. Depois disso, os custos passam a ser suportados pelos produtores de equipamentos elétricos e eletrónicos.