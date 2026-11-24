O Governo vai criar, em 2027, o Programa E-Lar Rural, que ajuda famílias de zonas de baixa densidade, sem rede de gás natural, a trocar equipamentos a gás por elétricos. A medida, proposta pelo PSD e pelo CDS-PP, foi aprovada no Parlamento durante as votações do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), segundo o Contas Poupança.

O programa alarga o E-Lar, que desde 2025 atribui vales para substituir fogões, fornos e esquentadores a gás por placas, fornos, fogões e termoacumuladores elétricos, com classe energética A ou superior.

Os valores só serão conhecidos com a regulamentação, em 2027. No E-Lar original, o apoio chegava aos 1.683 euros para famílias vulneráveis e aos 1.100 euros para as restantes. Se o vale não chegar, a diferença fica a cargo do consumidor.

Como novidade, câmaras e juntas de freguesia vão divulgar o apoio, contactar diretamente as famílias e ajudar nas candidaturas, respondendo à dificuldade de quem vive em zonas isoladas em candidatar-se pela internet.