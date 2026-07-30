O Governo aprovou uma nova contribuição temporária dirigida às empresas dos setores do petróleo bruto e da refinação que obtenham lucros extraordinários.

A medida vai abranger a parte dos resultados que exceda a média dos anos anteriores. O objetivo é utilizar a receita para apoiar famílias e agentes económicos mais afetados pelo aumento dos combustíveis, além de financiar iniciativas que promovam a redução da dependência dos combustíveis fósseis.

Uma medida semelhante já tinha sido aplicada em Portugal entre 2022 e 2023, na sequência da crise energética provocada pela guerra na Ucrânia.