GR Gavião promove Corrida Popular e Caminhada Solidária a 14 de junho

O Grupo Recreativo de Gavião volta a unir a população em torno do desporto e da solidariedade com a realização da 17.ª Corrida Popular e da 3.ª Caminhada Solidária, no próximo dia 14 de junho.

A Corrida Popular tem um percurso de 6 km e arranca às 18h00. Já a Caminhada Solidária, com 4 km, começa meia hora antes, às 17h30. Ambas as atividades decorrem a partir do Polidesportivo das Ribeiras, em Gavião, Vila Nova de Famalicão.

As inscrições para a corrida podem ser feitas online, enquanto a participação na caminhada exige apenas a entrega de um bem alimentar no próprio dia.

O evento integra as comemorações do Dia da Freguesia e pretende promover o convívio, o desporto e a ajuda a quem mais precisa.