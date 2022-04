Graça Freitas pede “mais um esforço” na Páscoa: “Temos que jogar pelo seguro” e continuar com a máscara

A utilização de máscaras nas escolas deverá ser mantida até ao final do terceiro período.

A informação está a ser avançada pela imprensa nacional.

Segundo as publicações a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares já terá enviado enviou uma orientação às escolas para que estas garantam a disponibilidade de equipamentos de proteção individual no terceiro período, seguida de um anúncio do reforço do orçamento para este efeito.