GRACAFE diz-se excluída da organização da Corrida REN e entrega Festival Calça Ferros à Junta de Pedome

A associação GRACAFE denunciou uma situação que considera de “injustiça e exclusão deliberada” relativamente à organização da 10.ª Corrida REN, habitual evento desportivo ligado às freguesias de Pedome e Oliveira Santa Maria.

Em comunicado, a direção da associação afirma que a decisão sobre o futuro da prova terá sido tomada numa reunião entre o Município e as duas juntas de freguesia, sem que a GRACAFE fosse informada ou ouvida, apesar de ter sido a entidade organizadora nas últimas edições. A associação refere que apenas teve conhecimento da situação numa reunião com o vereador Pedro Oliveira, considerando tratar-se de um “facto consumado”.

A GRACAFE critica ainda a falta de resposta a contactos enviados há mais de um mês ao patrocinador do evento e às juntas de freguesia, acusando as entidades de ignorarem o trabalho desenvolvido pela associação ao longo dos anos.

Perante esta situação, a direção anunciou também a renúncia à organização do Calça Ferros Festival, devolvendo a responsabilidade à Junta de Freguesia de Pedome.

A associação afirma ainda que tem enfrentado dificuldades financeiras, referindo um corte de 33% no apoio da junta de freguesia e considerando que o apoio municipal tem sido insuficiente.

Em resposta, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão esclarece que não interfere na autonomia das entidades locais na organização de eventos, tendo apenas sido informada pelas juntas de freguesia sobre as entidades envolvidas na 10.ª Corrida REN. A autarquia acrescenta que, desde 2021, o apoio municipal à GRACAFE aumentou de 12.500 para 22.500 euros anuais.

Também a Junta de Freguesia de Pedome reagiu às acusações, classificando-as como infundadas e garantindo que não tem influência na escolha da entidade organizadora da prova, uma vez que as negociações com a REN são conduzidas pela Junta de Oliveira Santa Maria.

A autarquia local lamenta ainda os conflitos entre associações da freguesia e afirma manter uma postura de neutralidade e apoio às iniciativas que valorizem a comunidade.