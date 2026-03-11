Concelho

GRACAFE diz-se excluída da organização da Corrida REN e entrega Festival Calça Ferros à Junta de Pedome

A associação GRACAFE denunciou uma situação que considera de “injustiça e exclusão deliberada” relativamente à organização da 10.ª Corrida REN, habitual evento desportivo ligado às freguesias de Pedome e Oliveira Santa Maria.

Em comunicado, a direção da associação afirma que a decisão sobre o futuro da prova terá sido tomada numa reunião entre o Município e as duas juntas de freguesia, sem que a GRACAFE fosse informada ou ouvida, apesar de ter sido a entidade organizadora nas últimas edições. A associação refere que apenas teve conhecimento da situação numa reunião com o vereador Pedro Oliveira, considerando tratar-se de um “facto consumado”.

A GRACAFE critica ainda a falta de resposta a contactos enviados há mais de um mês ao patrocinador do evento e às juntas de freguesia, acusando as entidades de ignorarem o trabalho desenvolvido pela associação ao longo dos anos.

Perante esta situação, a direção anunciou também a renúncia à organização do Calça Ferros Festival, devolvendo a responsabilidade à Junta de Freguesia de Pedome.

A associação afirma ainda que tem enfrentado dificuldades financeiras, referindo um corte de 33% no apoio da junta de freguesia e considerando que o apoio municipal tem sido insuficiente.

Em resposta, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão esclarece que não interfere na autonomia das entidades locais na organização de eventos, tendo apenas sido informada pelas juntas de freguesia sobre as entidades envolvidas na 10.ª Corrida REN. A autarquia acrescenta que, desde 2021, o apoio municipal à GRACAFE aumentou de 12.500 para 22.500 euros anuais.

Também a Junta de Freguesia de Pedome reagiu às acusações, classificando-as como infundadas e garantindo que não tem influência na escolha da entidade organizadora da prova, uma vez que as negociações com a REN são conduzidas pela Junta de Oliveira Santa Maria.

A autarquia local lamenta ainda os conflitos entre associações da freguesia e afirma manter uma postura de neutralidade e apoio às iniciativas que valorizem a comunidade.

Famalicão: 34 comerciantes não entraram na Feira Semanal

A Feira Semanal de Famalicão realizou-se esta semana com menos 34 feirantes, impedidos de exercer atividade por não estarem a cumprir o novo regulamento que entrou em vigor no início deste mês.

Nesta segunda semana de aplicação das novas regras, a feira contou com a participação de 281 feirantes, de um total de 315 inscritos.

De acordo com as normas agora em vigor, todos os vendedores devem cumprir um conjunto de requisitos administrativos e legais, bem como respeitar o espaço que lhes é atribuído para poderem manter o seu lugar no recinto. Os feirantes que não reuniam essas condições ficaram, por isso, impedidos de vender nesta fase.

A autarquia está, no entanto, a conceder um período de adaptação, permitindo que os comerciantes regularizem a sua situação até ao mês de junho. Caso tal não aconteça dentro do prazo definido, os lugares atualmente ocupados poderão vir a ser atribuídos a outros interessados.

Famalicão: USF Nova Estação alcança melhor Índice de Desempenho da ULS Médio Ave

A USF Nova Estação, em Famalicão, alcançou o melhor valor de Índice de Desempenho da Unidade Local de Saúde do Médio Ave, registando uma pontuação de 91 valores.

Este desempenho destaca o trabalho desenvolvido diariamente pelos profissionais da unidade, bem como o esforço contínuo na prestação de cuidados de saúde de qualidade, centrados nas necessidades da população.

Para a coordenadora da unidade, Dra. Solange Braga, este reconhecimento representa “um motivo de grande orgulho para todos os profissionais, sendo também um estímulo para continuar a melhorar os cuidados prestados à comunidade”.

A USF Nova Estação reafirma, desta forma, a proximidade com os utentes e a melhoria contínua dos serviços de saúde prestados à população.

Famalicão: Ibrahima Ba entre os melhores jovens da I Liga

Depois de Carevic ser considerado o terceiro melhor guarda-redes da I Liga do mês de fevereiro, há mais um jogador do Famalicão na lista dos eleitos dos treinadores do principal campeonato nacional.

Trata-se de Ibrahima Ba. O defesa central foi reconhecido pelo excelente rendimento no mês de fevereiro e foi o terceiro mais votado na eleição referente ao melhor jovem, ao recolher 13,33% das preferências.

O central cumpriu a totalidade dos minutos dos quatro jogos realizados pelo Futebol Clube de Famalicão no mês passado. Ibrahima Ba é uma das revelações da presente temporada e um dos responsáveis por o Famalicão ser a quarta melhor defesa do campeonato.

Famalicão: Projeto “Mãos que cuidam” já apoiou 30 famílias

O projeto Mãos que Cuidam, dinamizado pela LIPAC, com o apoio da Fundação La Caixa do BPI, continua a desenvolver um conjunto de respostas de apoio a crianças, dos 6 aos 10 anos e respetivas famílias, com foco na promoção do bem-estar infantil, do sucesso escolar e da saúde mental.

No âmbito do apoio socioeducativo e reforço escolar, têm sido realizadas sessões de acompanhamento individual e em pequenos grupos e até ao momento, já foram concretizadas 131 horas de intervenção direta.

Como estratégia complementar, foi criado o PLEF – Plano de Literacia Emocional em Família, que pretende incentivar os hábitos de leitura em contexto familiar, fortalecer o vínculo entre pais e filhos e apoiar os Encarregados de Educação na compreensão das diferentes fases do desenvolvimento infantil. Foi criado um espaço de Biblioteca Comunitária, onde as famílias são convidadas a frequentar o espaço ou a requisitar livros para leitura em casa.

Têm sido dinamizadas atividades semanais de Educação Emocional, centradas na compreensão das emoções, no autoconhecimento e na aprendizagem de estratégias de gestão e regulação emocional.

No âmbito da promoção da Saúde Mental, já foram realizadas 53 consultas de psicologia dirigidas a crianças, focadas na avaliação psicológica, nas dificuldades comportamentais e no reforço da autoestima. Paralelamente, foram também realizadas 28 consultas destinadas a Encarregados de Educação, centradas na gestão comportamental, na comunicação familiar e no apoio ao desenvolvimento emocional das crianças.

Para além das iniciativas ligadas ao PLEF, foi recentemente dinamizada uma sessão de Yoga para Encarregados de Educação e crianças, com a colaboração voluntária da professora de Yoga Paula Sá, proporcionando um momento de tranquilidade e ligação entre pais e filhos.

Até ao momento, o projeto já alcançou 47 beneficiários, ultrapassando os objetivos inicialmente definidos para esta fase da candidatura. A maioria das famílias participantes é do concelho de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Jam Session e Laurus Metal Battle esta semana na Casa do Artista Amador

Já é conhecida a programação desta semana na Casa do Artista Amador de Famalicão. Para sexta-feira está agendada uma Jam Session, às 21h30, um momento aberto a artistas que queiram mostrar o seu talento, mediante inscrição na hora. O evento tem entrada livre.

No sábado decorre a Segunda Eliminatória do Concurso Internacional Laurus Metal Battle 2026. A abertura de portas na Casa do Artista Amador acontece às 21h00 e as bandas para esta eliminatória são Silicium, Mismatch e Killt. Neste concurso, o público também vota para a banda vencedora da eliminatória pelo que a presença é parte importante.

A entrada tem um custo de 6 euros, sendo gratuita para quem já adquiriu o passe para o Laurus Nobilis 2026. Os sócios da AECL tem um desconto de 50%.

Para mais informações e reservas ligue 969 489 422.

Famalicão: AE D. Maria II recebe palestra “Os famalicenses no Sistema Concentracionário Nazi”

Na passada sexta-feira, a biblioteca escolar do Agrupamento D. Maria II foi palco de mais uma palestra “Os famalicenses no Sistema Concentracionário Nazi”, promovida pelo Departamento de Ciências Sociais e Humanas que teve como convidado o professor Luís Alberto Alves, da Faculdade de Letras da Universidadnae do Porto.

A biblioteca acolheu ainda a exposição itinerante “Os famalicenses no Sistema Concentracionário Nazi” do projeto municipal “De Famalicão para o mundo”.

Desta forma, os alunos ficaram a conhecer que famalicenses estiveram envolvidos no genocídio nazi por se encontrarem emigrados na Europa, a sua história de vida e a história da II Guerra Mundial.

A comunicação teve três sessões num total de 180 alunos do 9º ano.