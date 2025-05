GRAL assinala o dia com as mães em campo… para receber flores

O Grupo Recreativo Avidos e Lagoa (GRAL) assinalou o Dia da Mãe com um gesto simbólico. Este domingo, as mães dos jovens atletas do clube foram surpreendidas em campo com a oferta de uma flor, como forma de homenagem neste dia especial.

A iniciativa foi partilhada nas redes sociais do clube, com um registo fotográfico dos momentos em que as mães receberam as flores dos filhos atletas.