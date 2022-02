GRAL cria equipas de futebol feminino

Diretor de Comunicação do FC Famalicão foi orador em Pós-Graduação em Comunicação no Futebol Profissional

Pedro Reis Sá foi um dos oradores na mais recente sessão da Pós-Graduação em Comunicação no Futebol Profissional, promovida pela Liga Portugal, em parceria com a Universidade Católica de Braga. O diretor de Comunicação do FC Famalicão esteve ao lado de Carlos Daniel, jornalista da RTP, tendo ambos partilhado experiências vivenciadas e falaram das tarefas que lhes cabem no desenvolvimento da sua atividade profissional.

O responsável pela comunicação do clube famalicense abriu a sessão, que decorreu esta semana, traçando o percurso que já percorreu, desde o Moreirense FC, com passagem pelo CD Aves com a conquista de uma Taça de Portugal até chegar ao FC Famalicão. Pedro Reis Sá abordou vários temas e deu conta dos projetos e ativações criados nos clubes que serviu, sublinhando que uma das principais tarefas de um departamento de comunicação «é dar palco às suas equipas», explorando a importância que o mesmo pode ter na performance dos jogadores e, consequentemente, nos resultados desportivos coletivos.