GRAL promove sessão com Embaixador da Ética do Desporto

O Grupo Recreativo de Avidos e Lagoa organiza, na noite deste sábado, às 21h00, uma palestra dedicada ao tema da ética no desporto. A sessão contará com a presença de Jorge Machado, Embaixador para a Ética do Desporto, que irá abordar a importância dos valores no contexto desportivo.
A iniciativa destina-se a atletas, pais, equipas técnicas e dirigentes, e está igualmente aberta à restante população. A organização pretende promover uma reflexão alargada sobre o papel da ética no desporto e o impacto dos princípios e comportamentos no quotidiano das instituições e dos seus intervenientes.
O evento integra a atividade regular do clube na promoção de boas práticas e no reforço dos valores associados ao desporto. A entrada é gratuita e o convite estende-se a toda a comunidade.