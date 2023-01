GRAL resolve furto depois de ultimato no facebook: “A bola foi devolvida”

O Grupo Recreativo Avidos e Lagoa recorreu às redes socais para reportar um episódio de furto captado pelas câmaras do clube.

Na tarde desta segunda-feira, um homem terá invadido uma propriedade privada, ao lado das instalações do GRAL, para furtar uma bola de futebol pertencente ao clube.

O momento foi captado pelas câmaras do GRAL que decidiu expor a situação e fazer um ultimato. “Tem 48 Horas para devolver a bola dentro das instalações do clube caso contrário, entregamos as imagens ao proprietário do terreno para apresentar queixa por invasão de propriedade privada e furto”, avisa o Grupo Recreativo Avidos e Lagoa.