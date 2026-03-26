Grande ação policial apreende droga, armas e dinheiro

Sete pessoas foram detidas numa operação da Polícia Judiciária realizada ontem em várias zonas do país, no âmbito de uma investigação relacionada com tráfico de droga, associação criminosa, branqueamento de capitais e tráfico de armas.

A ação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga e decorreu no Baixo Minho, Vale do Ave, Grande Porto e também em Lisboa. No total, foram efetuadas mais de 30 buscas, tanto domiciliárias como em outros locais.

Quatro dos suspeitos foram detidos através de mandados emitidos pelo DIAP de Vila Nova de Famalicão, entidade que dirige o inquérito.

Da operação resultou a apreensão de droga, dinheiro, viaturas, armas de fogo e munições. A ação contou com o apoio da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, da Diretoria do Norte e do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real.

Esta investigação já tinha levado, no ano passado, à detenção de três pessoas (dois homens e uma mulher) que ficaram em prisão preventiva por decisão judicial.

Os sete detidos, alguns com antecedentes criminais, vão agora ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães para primeiro interrogatório e eventual aplicação de medidas de coação.