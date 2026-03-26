Crime, Região

Grande ação policial apreende droga, armas e dinheiro

Sete pessoas foram detidas numa operação da Polícia Judiciária realizada ontem em várias zonas do país, no âmbito de uma investigação relacionada com tráfico de droga, associação criminosa, branqueamento de capitais e tráfico de armas.

A ação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga e decorreu no Baixo Minho, Vale do Ave, Grande Porto e também em Lisboa. No total, foram efetuadas mais de 30 buscas, tanto domiciliárias como em outros locais.

Quatro dos suspeitos foram detidos através de mandados emitidos pelo DIAP de Vila Nova de Famalicão, entidade que dirige o inquérito.

Da operação resultou a apreensão de droga, dinheiro, viaturas, armas de fogo e munições. A ação contou com o apoio da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, da Diretoria do Norte e do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real.

Esta investigação já tinha levado, no ano passado, à detenção de três pessoas (dois homens e uma mulher) que ficaram em prisão preventiva por decisão judicial.

Os sete detidos, alguns com antecedentes criminais, vão agora ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães para primeiro interrogatório e eventual aplicação de medidas de coação.

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Ex-jogador do Famalicão que ficou sem uma perna num acidente esteve com as seleções nacionais

Miguel Barbosa, ex-jogador do FC Famalicão que num trágico acidente ficou sem uma perna, tem desenvolvido o projeto Futebol para Amputados Portugal. O jovem jogador não perde uma oportunidade para dar conta do projeto e, esta semana, esteve junto das seleções nacionais sub-21 e A, conhecendo alguns dos jogadores.

Miguel Barbosa, que é natural de Barcelos, privou com alguns atletas das duas seleções, e assistiu a um treino dos sub-21, transmitindo a sua energia para a dupla jornada de qualificação para o Europeu do próximo ano.

O jovem é uma fonte de inspiração para muitos e teve esta oportunidade de privar com os jogadores das seleções pela ação da Fundação FPF.

Miguel Barbosa, que pelo FC Famalicão se sagrou campeão nacional júnior na época 2022/2023, foi colhido por um comboio, em fevereiro do ano passado e ficou sem uma perna. Depois da tragédia que o atingiu, idealizou um projeto para desenvolver o futebol para amputados e a estratégia é voltar a fazer história no desporto nacional, tal como fez ao serviço da equipa sub-19 famalicense.

Famalicão: Homem detido com três facas

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Esta quarta-feira, a PSP deteve um homem, com 32 anos de idade, por posse de armas proibida. Aquando a fiscalização, que aconteceu na cidade de Famalicão, o homem tinha em sua posse três facas, que lhe foram apreendidas.

Foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

ULS Médio Ave cria primeiro Centro de Diagnóstico Integrado do país com TAC na comunidade

A Unidade Local de Saúde do Médio Ave (ULS) vai implementar, junto ao Centro de Saúde de Santo Tirso, o primeiro Centro de Diagnóstico Integrado (CDI) do país com Tomografia Computorizada (TAC) em contexto comunitário. Trata-se, segundo a instituição hospitalar, de um projeto inovador «que reforça a proximidade, a integração de cuidados e a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde».

O CDI tem o apoio da Câmara Municipal de Santo Tirso, representa um investimento de 1,5 milhões de euros e funcionará num edifício, com uma área aproximada de 220m2. Num único espaço, os utentes terão acesso a meios complementares de diagnóstico, incluindo TAC, radiologia convencional, ecografia, ECG, EEG, densitometria óssea e colheitas para análises clínicas.

A conclusão da obra e instalação dos equipamentos está prevista para agosto deste ano, assegurando a resposta aos utentes da Trofa e de Santo Tirso. «Este projeto representa um passo decisivo na construção de um sistema de saúde mais próximo, mais eficiente e mais integrado, colocando o cidadão no centro da resposta e garantindo acesso a meios de diagnóstico de elevada diferenciação sem necessidade de recorrer ao hospital», salienta o presidente do Conselho de Administração da ULS Médio Ave, Luís Vales.

A criação deste CDI representa, segundo a Unidade Local de Saúde do Médio Ave, «um marco na reorganização dos cuidados de saúde em Portugal, ao levar tecnologia de diagnóstico avançado para fora do contexto hospitalar, aproximando-a diretamente das populações».

A futura estrutura vai melhorar significativamente o acesso a exames de imagiologia diferenciada, reduzindo deslocações desnecessárias para outras unidades, diminuindo tempos de espera e promovendo maior rapidez na definição de estratégias terapêuticas.

O CDI contribuirá para uma melhor articulação entre cuidados de saúde primários e hospitalares, potenciando um acompanhamento mais integrado dos utentes e uma utilização mais eficiente dos recursos disponíveis.

A Câmara Municipal de Santo Tirso cede o terreno e financiamento de 500 mil euros. O presidente Alberto Costa destaca o facto da autarquia continuar empenhada melhorar a oferta de cuidados de saúde no concelho. «Acreditamos que este equipamento, ao melhorar o acesso a meios complementares de diagnóstico e ao reduzir tempos de espera, vai trazer ganhos significativos para a saúde dos nossos utentes».

 

 

Governo quer instalar 12 novos radares de velocidade média

O Governo quer instalar mais 12 radares de velocidade média até ao final do ano e usar inteligência artificial para melhorar a gestão do trânsito e prevenir acidentes.

A medida está a ser avaliada pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que também está a estudar onde colocar os novos radares, em pontos considerados críticos das estradas.

O objetivo é reduzir o número de acidentes e vítimas, no âmbito do plano “Visão Zero”, que pretende chegar a zero mortes nas estradas até 2050.

Homem em estado grave após esfaqueamento em Santo Tirso

Um homem de 29 anos foi detido pela Polícia Judiciária, com apoio da PSP, por suspeita de tentativa de homicídio em Santo Tirso, na sequência de uma altercação ocorrida ontem.

Segundo as autoridades, o conflito terá surgido por motivos fúteis relacionados com consumo e tráfico de estupefacientes. Durante a discussão, o suspeito atingiu a vítima com vários golpes de navalha no tórax, pescoço e rosto, provocando ferimentos graves.

A vítima permanece hospitalizada com prognóstico reservado.

O suspeito, com antecedentes por crimes de tráfico de droga, assumiu os factos e entregou a arma usada na agressão. Será agora apresentado à autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.

Famalicão: Homem de 40 anos detido por tráfico de droga

No último sábado, no decorrer de um policiamento auto em Famalicão, a PSP deteve um homem de 40 anos pela prática do crime de tráfico de droga.

O suspeito tinha em sua posse haxixe suficiente para cerca de 29 doses e ainda 2,70 gramas de liamba que lhe foram apreendidas.

O homem foi notificado a comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.