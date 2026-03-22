Grande adesão: Filas para adotar três mil árvores na Praça-Mercado de Famalicão

Hoje realizou-se mais uma campanha de adoção de árvores promovida pelo Município de Famalicão, na Praça-Mercado, e voltou a ser um grande sucesso.

A iniciativa decorreu durante a manhã e permitiu aos famalicenses adotar até três árvores ou arbustos, entre espécies florestais, de fruto e aromáticas, num total de três mil exemplares disponibilizados.

A campanha integra a estratégia municipal de promoção da biodiversidade, reforço da resiliência climática e incentivo a estilos de vida mais sustentáveis.

Recorde-se que esta ação faz parte do projeto “100 000 árvores para 2030”, que reforça o compromisso do município com um território mais verde, biodiverso e preparado para os desafios ambientais do futuro.