Os preços dos combustíveis podem sofrer uma nova subida acentuada na próxima semana.

De acordo com a ANAREC, o gasóleo poderá aumentar até 15 cêntimos por litro e a gasolina 95 até 10 cêntimos. A concretizar-se o cenário máximo, o gasóleo poderá atingir os 2,169 euros por litro, ultrapassando o atual recorde histórico.

Para um depósito de 60 litros, a subida prevista representa mais nove euros no gasóleo e seis euros na gasolina.

O valor final dependerá da evolução das cotações do petróleo e dos preços praticados pelas gasolineiras.