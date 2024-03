Grávida e duas crianças intoxicadas em incêndio, esta madrugada em Barcelos

Mercadona aumentou em 90% as vendas em Portugal, no último ano

Em 2023, a Mercadona investiu 291 milhões de euros em Portugal, aproximadamente o dobro do investido no ano anterior.

Em 2024, a empresa prevê investir 196 milhões de euros com a abertura de 11 novas lojas e a conclusão do Bloco Logístico de Almeirim que deve ficar concluído em meados deste ano.

O projeto de internacionalização em Portugal alcançou em 2023 as 49 lojas, concluindo o ano com uma equipa de 5.300 colaboradores, mais 1.800 novos empregos do que em 2022. No último ano, a empresa de supermercados trabalhou com 1.000 fornecedores nacionais, aos quais comprou um total de 1.178 milhões de euros.

