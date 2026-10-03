A reivindicação de direitos por parte dos trabalhadores das escolas prossegue na próxima semana. Depois da greve dos trabalhadores da função pública, nesta sexta-feira, está prevista uma greve dos docentes às horas extraordinárias, entre 6 e 9 de outubro, anunciada pela FENPROF, abrangendo o sobretrabalho, as horas extraordinárias e atividades incluídas na componente não letiva de estabelecimento.

Esta contestação à sobrecarga de trabalho dos docentes poderá não ter um impacto tão grande nas aulas e na vida dos encarregados de educação em Famalicão ou até no Norte do País; sentir-se-á mais nas zonas de Lisboa e Vale do Tejo ou Sul onde há muitos professores com horários superiores a 35 horas semanais, alerta Delegação do Sindicato dos Professores do Norte.

No entanto, há agrupamentos de escolas do concelho de Famalicão a alertar alunos e encarregados de educação para possíveis perturbações letivas.

Na próxima segunda-feira, dia 5, Dia Mundial dos Professores, há concentração em Lisboa, de celebração da profissão e de reivindicação.