Greve dos trabalhadores da Transdev pode afetar serviço em Famalicão

Está convocada uma greve, pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Urbanos do Norte (STRUN) para todos os trabalhadores das empresas do grupo Transdev, que poderá provocar perturbações no serviço regular de transportes públicos rodoviários em Famalicão.

A greve decorre entre as 00h00 de 19 de março e as 24h00 do dia 21.

Para mais informações, consulte as páginas oficiais da Transdev Portugal.