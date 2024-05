Greve: Escolas, Finanças e Segurança Social podem fechar esta sexta-feira

Nos dias 17 e 18 de maio, os museus abrem portas com programação alargada e gratuita. A exemplo dos anos anteriores, no sábado, “(H)À Noite no Museu Bernardino Machado”, um evento desenvolvido em parceria com o Classe Bar, com o tema do Dia Internacional dos Museus. Arranca às 22h30, tendo como cenário o Palacete Barão de Trovisqueira, edifício que atualmente alberga a unidade museológica dedicada ao antigo Presidente da República.

Durante estes dois dias, há diversas atividades nos museus e todas as unidades museológicas famalicenses vão estar de portas abertas, das 10h00 às 17h30, à exceção do Museu do Automóvel que estará aberto das 10h às 12h30 e das 14h30 às 17h30.